Liga Santafesina de Fútbol

El Quillá lo ganó en el final y se quedó con un partidazo

Náutico El Quillá derrotó 2 a 1 a La Perla del Oeste en cancha de Independiente, en uno de los mejores encuentros de la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli. Albornoz abrió la cuenta, Quiroz igualó para el conjunto de Recreo y, cuando todo parecía terminar en empate, Bautista González apareció en el minuto final para darle el triunfo al Tiburón. Appendino y Aragni fueron figuras. La jornada también tuvo un episodio lamentable: Nacional y Deportivo Santa Rosa igualaban 1 a 1 cuando el árbitro Nicolás Mottier fue agredido y decidió suspender el encuentro.