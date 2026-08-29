En un sábado súper agradable, con un clima que invitó a disfrutar del fútbol, Náutico El Quillá y La Perla del Oeste protagonizaron un verdadero partidazo. El escenario fue la cancha de Independiente, donde los dos equipos ofrecieron un espectáculo de principio a fin y demostraron por qué son protagonistas habituales del fútbol grande de la Liga Santafesina.
El Quillá lo ganó en el final y se quedó con un partidazo
Náutico El Quillá derrotó 2 a 1 a La Perla del Oeste en cancha de Independiente, en uno de los mejores encuentros de la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli. Albornoz abrió la cuenta, Quiroz igualó para el conjunto de Recreo y, cuando todo parecía terminar en empate, Bautista González apareció en el minuto final para darle el triunfo al Tiburón. Appendino y Aragni fueron figuras. La jornada también tuvo un episodio lamentable: Nacional y Deportivo Santa Rosa igualaban 1 a 1 cuando el árbitro Nicolás Mottier fue agredido y decidió suspender el encuentro.
El Quillá encontró primero el camino del gol. Bautista Albornoz apareció para poner el 1 a 0 y darle ventaja al conjunto de la costa, que intentó manejar los tiempos del encuentro. Sin embargo, La Perla no se resignó, fue en busca del empate y consiguió su premio a través de Ivo Quiroz.
Con el 1 a 1, el partido ganó todavía más intensidad. Los dos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos y el trámite se hizo de ida y vuelta.
En ese contexto, los arqueros tuvieron una actuación determinante. Appendino, en el arco de El Quillá, y Aragni, defendiendo la valla de La Perla, se transformaron en protagonistas y sostuvieron a sus equipos en distintos pasajes.
Por eso, cuando el reloj transitaba los minutos finales, el empate parecía ser el resultado más justo para un encuentro de alto vuelo. Pero el fútbol volvió a demostrar que los partidos se definen hasta el último instante. En el minuto final, Bautista González encontró el espacio y marcó el 2 a 1 definitivo para El Quillá.
Fue el golpe de gracia para un partido que merecía otro desenlace. El empate, por lo realizado por ambos, hubiera sido probablemente el resultado que mejor reflejaba lo ocurrido dentro de la cancha.
Sin embargo, el conjunto dirigido desde la costa se quedó con tres puntos de enorme valor y celebró una victoria que llegó cuando ya no quedaba prácticamente tiempo para reaccionar.
Los pocos espectadores que abonaron su entrada tuvieron la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de gran nivel, con intensidad, situaciones de gol, buenas actuaciones individuales y un desenlace cargado de emoción.
La otra cara: un partido que terminó suspendido
La jornada tuvo también su capítulo negativo en cancha de Nacional. El conjunto local empataba 1 a 1 con Deportivo Santa Rosa cuando el encuentro debió ser suspendido durante el complemento.
Nacional se había puesto en ventaja por intermedio de Nicolás Cappelletti, mientras que Franco Acevedo estableció la igualdad para Deportivo Santa Rosa. Hasta allí, todo se desarrollaba dentro de los parámetros normales de una jornada de fútbol liguista.
Sin embargo, a los 30 minutos del segundo tiempo se produjo un hecho lamentable: el árbitro Nicolás Mottier fue agredido. Ante esta situación, el juez tomó la decisión inmediata de suspender el encuentro.
El episodio volvió a colocar en el centro de la escena la necesidad de cuidar el espectáculo y, fundamentalmente, a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro de una cancha. El fútbol debe ser competencia, pasión y pertenencia, pero nunca puede transformarse en un ámbito donde la violencia tenga lugar.
Más allá de este hecho repudiable, la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli dejó una intensa actividad y varios resultados importantes. El miércoles, Sanjustino comenzó la jornada con un contundente 3 a 0 sobre Academia AC, con goles de Lautaro Oggier, Leandro Zabala y Agustín Jara.
Independiente y Colón de San Justo igualaron 2 a 2 en un atractivo encuentro. Marcelo Romero y Bruno Carabajal marcaron para el local, mientras que Maximiliano Osurak y Osvaldo Arroyo anotaron para el conjunto de San Justo.
Gimnasia y Esgrima superó 3 a 1 a Ciclón Racing con dos tantos de Emiliano Delgado y otro de Juan Freyre; Franco Gigena descontó para la visita.
También hubo triunfo de Cosmos, que derrotó 4 a 1 a Sportivo Guadalupe. Diego Fornillo, en dos oportunidades, Cristian Taborda y Juan Martínez marcaron para el ganador, mientras que Leandro Ledesma convirtió para Guadalupe.
El viernes, Unión consiguió una importante victoria por 2 a 0 frente a La Salle Jobson, con goles de Simón Bigot y Thiago Fernández. En el otro encuentro, Juventud Unida derrotó 3 a 2 a Ciclón Norte. Hernán Del Sastre, Lionel Flores y Santiago Sánchez marcaron para el ganador; Silvestre Escobedo y Germán Ponce anotaron para Ciclón Norte.
Este sábado se completó el grueso de la segunda jornada. Colón y Ateneo Inmaculada empataron 1 a 1, con tantos de Máximo Quagliaro y Fabricio Somavilla, respectivamente. Universidad y Deportivo Nobleza terminaron 0 a 0, mientras que Newell’s Old Boys goleó 3 a 0 a Las Flores II gracias a las conquistas de Thiago Quatrín, Brian Rego y Nehuén Vera.
Un cierre de alto vuelo
El cierre tuvo todos los condimentos: fútbol de alto vuelo entre El Quillá y La Perla, emoción hasta el último segundo y una victoria que quedó para el Tiburón. Pero también una situación que volvió a recordar que la pasión por el fútbol debe estar siempre acompañada por respeto y responsabilidad.
La segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli ya es historia. El campeonato recién comienza, pero la Liga Santafesina volvió a entregar una jornada con todos los ingredientes de su esencia: goles, partidos vibrantes, protagonistas destacados y una pasión que se renueva cada fin de semana.