Este domingo, comienza el Regional

Ciclón Racing, Cosmos, Sanjustino y Colón de SJ ya conocen el camino hacia el Federal A

Ciclón Racing, Sanjustino, Colón SJ y Cosmos FC ya tienen zonas, fixture y recorrido definido para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El certamen comenzará este domingo 30 de agosto y tendrá cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027. La primera fecha tendrá dos duelos entre equipos de la Liga Santafesina: Colón JS y Cosmos FC-Ciclón Racing.