El sueño del ascenso ya tiene fecha de inicio. El Torneo Regional Federal Amateur 2026 se pondrá en marcha este domingo 30 de agosto y los cuatro representantes de la Liga Santafesina ya conocen el camino que deberán recorrer para intentar llegar hasta la máxima recompensa: uno de los cuatro ascensos directos al Torneo Federal A 2027.
Ciclón Racing, Cosmos, Sanjustino y Colón de SJ ya conocen el camino hacia el Federal A
Ciclón Racing, Sanjustino, Colón SJ y Cosmos FC ya tienen zonas, fixture y recorrido definido para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El certamen comenzará este domingo 30 de agosto y tendrá cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027. La primera fecha tendrá dos duelos entre equipos de la Liga Santafesina: Colón JS y Cosmos FC-Ciclón Racing.
El Consejo Federal, a través de la Región Litoral Sur, confirmó la conformación de las zonas, el fixture y el formato de competencia. Ciclón Racing, Sanjustino, Colón de San Justo y Cosmos FC serán los embajadores de la Liga Santafesina en un certamen que tendrá su gran definición el 20 de diciembre.
La primera etapa estará integrada por siete zonas: cuatro grupos tendrán cuatro equipos y los tres restantes estarán conformados por tres clubes. En todos los casos se disputará una fase de dos ruedas, todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.
A la Segunda Ronda accederán 16 equipos. Clasificarán los dos mejores de cada una de las siete zonas, totalizando 14 representantes, mientras que los dos lugares restantes serán ocupados por los mejores terceros de las zonas integradas por cuatro participantes.
Dos clásicos liguistas para comenzar
La Zona 1 tendrá un comienzo de alto voltaje para los equipos santafesinos. Colón de San Justo y Sanjustino compartirán grupo con San Lorenzo de Esperanza y protagonizarán el gran partido inaugural en el estadio Mercedes Alesso de Bieler.
El domingo 30 de agosto, Colón de San Justo recibirá a Sanjustino en un nuevo capítulo del clásico de San Justo, esta vez con una trascendencia especial y con puntos que pueden resultar determinantes para el futuro de ambos en la competencia.
La segunda fecha, prevista para el 6 de septiembre, tendrá a San Lorenzo de Esperanza como local de Colón de San Justo. Una semana después, el 13 de septiembre, Sanjustino recibirá a San Lorenzo.
La primera rueda se completará el 20 de septiembre con Sanjustino-Colón de San Justo, mientras que el 27 se medirán Colón y San Lorenzo. La sexta y última jornada será el 4 de octubre, con San Lorenzo de Esperanza-Sanjustino.
En la Zona 2 también habrá un choque liguista en el estreno. Cosmos FC será local de Ciclón Racing, en otro enfrentamiento que pondrá frente a frente a dos representantes de la Liga Santafesina. El grupo se completa con Juventud de Esperanza.
El calendario continuará el 6 de septiembre con Juventud de Esperanza-Cosmos FC. En la tercera fecha, el 13 de septiembre, Ciclón Racing recibirá a Juventud. Luego, el 20 de septiembre, Ciclón Racing será local de Cosmos FC, el 27 Cosmos recibirá a Juventud y el 4 de octubre se cerrará la fase con Juventud de Esperanza-Ciclón Racing.
El largo camino hacia el Federal A
Superada la fase de grupos comenzará la etapa decisiva. Los 16 clasificados ingresarán a los playoffs de eliminación directa, con series a partido de ida y vuelta. Desde la Segunda hasta la Cuarta Ronda se disputarán cruces directos hasta determinar a los representantes que llegarán a la definición de la Región Litoral Sur.
La Quinta Ronda será la Final Litoral Sur y definirá al ganador regional, que avanzará a la Etapa Final por el ascenso. Como premio adicional, el equipo que pierda esa instancia obtendrá un cupo para disputar el Torneo Argentino del Interior.
La gran definición nacional está prevista para el 20 de diciembre. Allí se reunirán los ocho ganadores de las distintas regiones del país, quienes se enfrentarán a partido único y en cancha neutral. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el ascenso se resolverá mediante tiros desde el punto penal.
De esos ocho equipos surgirán los cuatro nuevos integrantes del Torneo Federal A 2027.
Para los cuatro representantes de la Liga Santafesina, entonces, todo comenzará este domingo. Colón de San Justo y Sanjustino abrirán la ilusión con el clásico de San Justo, mientras que Cosmos FC y Ciclón Racing harán lo propio en un duelo que también tendrá sabor liguista.
El camino será largo, exigente y con poco margen para el error. Pero el premio es enorme: la posibilidad de llevar el fútbol santafesino a una categoría superior y escribir una página histórica en el fútbol regional.