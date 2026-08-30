Una mañana especial para comenzar a soñar. La cuenta regresiva llegó a su tramo final y Ciclón Racing ya tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío dentro del fútbol argentino.
Ciclón Racing presentó su plantel y mostró la pilcha para volver a soñar en el torneo nacional
El club lagunero realizó la presentación oficial del equipo que conduce Carlos García y de la camiseta que utilizará en su segunda participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, representantes de la Liga Santafesina, periodistas e invitados especiales compartieron un sábado cargado de emociones, reconocimientos y expectativas. El debut será este domingo ante Cosmos FC.
El conjunto lagunero presentó oficialmente el plantel que representará a la institución en el Torneo Regional Federal Amateur y, al mismo tiempo, mostró la nueva indumentaria que lucirá durante su segunda participación en la competencia nacional.
El encuentro se llevó a cabo en Foxy y tuvo todos los condimentos de una jornada que quedará guardada en la memoria del club.
Dirigentes, futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, periodistas, allegados e invitados especiales dijeron presente para acompañar a una institución que atraviesa un momento de crecimiento y que vuelve a poner la mirada en un torneo que representa mucho más que una competencia deportiva.
La ceremonia se desarrolló en un clima festivo y emotivo. Hubo palabras de agradecimiento, reconocimientos y, fundamentalmente, mucha ilusión por lo que viene.
El Federal Amateur aparece nuevamente como una oportunidad para que Ciclón Racing pueda mostrar el trabajo que viene realizando desde hace tiempo y medir sus fuerzas ante equipos que también persiguen el sueño de avanzar dentro de la cuarta categoría del fútbol argentino.
La nueva camiseta fue diseñada especialmente para esta participación y tendrá su estreno oficial este domingo, cuando Ciclón Racing visite a Cosmos FC en el encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen. Será el primer paso de una historia que los protagonistas esperan que tenga muchos capítulos por delante.
Una camiseta, una ilusión y una historia que continúa
La presentación de la indumentaria fue uno de los momentos más esperados de la jornada. La nueva pilcha representa la identidad de Ciclón Racing y simboliza también el esfuerzo que existe detrás de cada participación en una competencia de estas características.
La presentación estuvo encabezada por directivos de la institución junto a representantes de El Litoral, en una iniciativa que permitió reunir a quienes trabajan diariamente para que el fútbol lagunero siga creciendo.
También participaron el plantel de Primera División y el cuerpo técnico, encabezado por Carlos García, quienes compartieron la jornada con dirigentes, allegados e hinchas.
Agustín Macinsky fue uno de los encargados de tomar la palabra y brindar detalles de la iniciativa. El dirigente agradeció especialmente la presencia de todos los que acompañaron al club y destacó la importancia de afrontar nuevamente un torneo de alcance nacional.
“Agradecemos la presencia de todos y acompañamos una vez más esta nueva participación de la institución en un torneo regional, cuarta categoría del fútbol argentino”, expresó Macinsky.
Sus palabras reflejaron el sentimiento que atraviesa a toda la familia de Ciclón Racing. Para la institución, volver a jugar el Regional Federal Amateur no es un hecho menor. Es el resultado de un proceso de crecimiento sostenido, de una estructura que se fue consolidando y de un grupo de personas que entendió que el club podía animarse a dar nuevos pasos.
En ese contexto, la camiseta presentada no es solamente una nueva indumentaria. Es también el símbolo de una institución que quiere seguir creciendo y que pretende que su nombre vuelva a trascender las fronteras del fútbol liguista.
Carlos García y un grupo que quiere estar a la altura
El entrenador Carlos García y los jugadores de mayor experiencia coincidieron en destacar el significado que tiene esta nueva aventura. Para ellos, el Federal Amateur representa una exigencia diferente, pero también una posibilidad única de competir, aprender y disfrutar de una experiencia que quedará marcada para siempre.
Uno de los aspectos que más valoraron los protagonistas fue el crecimiento de los futbolistas más jóvenes. Muchos de ellos tendrán la posibilidad de afrontar por primera vez una competencia nacional y, lejos de sentirse intimidados por el desafío, se ganaron un lugar a partir del trabajo cotidiano y la entrega.
La convivencia entre experiencia y juventud aparece entonces como una de las principales características de este Ciclón Racing. Los jugadores experimentados tendrán la responsabilidad de acompañar y orientar a los más chicos, mientras que los jóvenes buscarán aportar energía, entusiasmo y ese deseo de aprovechar cada oportunidad.
El cuerpo técnico sabe que el camino será exigente. El nivel de los rivales, los viajes, la intensidad de los partidos y la necesidad de sostener la regularidad serán algunos de los desafíos que deberá afrontar el equipo. Pero en la previa hay una certeza: Ciclón Racing llega con entusiasmo, compromiso y ganas de competir.
Hoy domingo, desde las 16, comenzará la acción. Cosmos FC será el primer obstáculo y el escenario donde el nuevo Ciclón pondrá en cancha todo lo trabajado durante la preparación. Será también el momento de estrenar la nueva camiseta, defender los colores de la institución y comenzar a escribir otra página en la historia del club lagunero.
La presentación ya quedó atrás. Ahora llega la hora de jugar. Y con ella, el sueño de Ciclón Racing de volver a ser protagonista en el fútbol nacional.