Liga Santafesina de Fútbol

Ciclón Racing presentó su plantel y mostró la pilcha para volver a soñar en el torneo nacional

El club lagunero realizó la presentación oficial del equipo que conduce Carlos García y de la camiseta que utilizará en su segunda participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, representantes de la Liga Santafesina, periodistas e invitados especiales compartieron un sábado cargado de emociones, reconocimientos y expectativas. El debut será este domingo ante Cosmos FC.