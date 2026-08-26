Selección Sub 15 en Santa Fe

La fiesta ya está en marcha y este miércoles se juega un partido histórico

Con la presencia de jugadores y cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub 15, autoridades de la Liga Santafesina y dirigentes de Colón, se presentó oficialmente el encuentro que este miércoles, desde las 16, protagonizarán el seleccionado santafesino y el combinado nacional en el estadio Brigadier General Estanislao López. Una jornada que promete ser inolvidable para los jóvenes futbolistas de la región.