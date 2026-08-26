Santa Fe ya vive una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol formativo. Este miércoles, desde las 16, el estadio Brigadier General Estanislao López será escenario de un acontecimiento especial: el seleccionado Sub 15 de la Liga Santafesina enfrentará a la Selección Argentina de la misma categoría, en un encuentro formal que reunirá a dos representativos unidos por una misma pasión y, fundamentalmente, por el deseo de brindarles a los chicos una experiencia única.
La fiesta ya está en marcha y este miércoles se juega un partido histórico
Con la presencia de jugadores y cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub 15, autoridades de la Liga Santafesina y dirigentes de Colón, se presentó oficialmente el encuentro que este miércoles, desde las 16, protagonizarán el seleccionado santafesino y el combinado nacional en el estadio Brigadier General Estanislao López. Una jornada que promete ser inolvidable para los jóvenes futbolistas de la región.
La presentación oficial del partido se realizó en Winsock, que para la ocasión lució especialmente preparado con los colores de la Selección Argentina y de la Liga Santafesina. Allí estuvieron presentes jugadores y cuerpo técnico del combinado nacional, el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo; el presidente de Colón, José Alonso; el entrenador del seleccionado santafesino, Darío Cabrol, además de dirigentes y protagonistas que hicieron posible que esta idea se transforme en una realidad.
La conferencia sirvió para poner en palabras la importancia de una jornada que trasciende el resultado deportivo. Para los futbolistas de la Liga Santafesina será la posibilidad de medirse ante jóvenes que forman parte del proyecto de selecciones nacionales, pero también será una oportunidad para mostrarse, aprender y disfrutar de una experiencia que seguramente quedará guardada para siempre en la memoria de cada uno.
José Alonso fue uno de los encargados de destacar la importancia del acontecimiento y no dudó en remarcar que, desde Colón, la respuesta fue inmediata cuando apareció la propuesta.
“Cuando Birollo se comunicó, le dijimos que sí”, expresó el presidente sabalero, dejando en claro que para la institución se trata de un acontecimiento que merece todo el acompañamiento. Alonso calificó al encuentro como “un hecho histórico” y agradeció tanto a la Liga Santafesina como a la Asociación del Fútbol Argentino por haber elegido a Santa Fe y al estadio Brigadier López para esta presentación.
Además, resaltó la predisposición permanente del club para acompañar acontecimientos deportivos de relevancia. “La puerta de Colón está abierta para todos los grandes eventos deportivos”, sostuvo, celebrando especialmente que esta posibilidad tenga como protagonistas a futbolistas jóvenes que necesitan escenarios para mostrarse.
Y allí aparece uno de los grandes valores de la propuesta. Más allá de los nombres, las camisetas y la importancia institucional, los verdaderos protagonistas serán los chicos. Ellos tendrán la posibilidad de ingresar a uno de los estadios más importantes de la ciudad, sentir el clima de un gran partido y enfrentar a una selección nacional.
Un escenario preparado para una jornada especial
Durante la conferencia también hubo palabras de reconocimiento para los entrenadores de la Selección Argentina Sub 15. Leandro Birollo y Ariel Sclafani destacaron la presencia del cuerpo técnico nacional y agradecieron la posibilidad de compartir esta experiencia con la Liga Santafesina.
La llegada del seleccionado argentino generó una expectativa enorme desde el primer momento. La presencia de sus futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes nacionales le dio a la jornada una dimensión diferente y permitió que el fútbol santafesino vuelva a convertirse en una vidriera para el desarrollo de los jóvenes.
Para Darío Cabrol y su grupo también será una prueba de enorme valor. El entrenador del seleccionado santafesino tendrá enfrente a un equipo que representa a todo el país, pero sus dirigidos llegarán con la ilusión intacta y con la tranquilidad de saber que, independientemente del resultado, ya son protagonistas de una historia que merece ser contada.
La organización de la Liga Santafesina fue clave para concretar el encuentro. La gestión de sus dirigentes permitió que una idea que parecía difícil de concretar encontrara el respaldo necesario y pudiera trasladarse a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol de la ciudad.
Los chicos se visten de grande
La frase resume el espíritu de esta jornada. Los futbolistas Sub 15 tendrán la oportunidad de vivir una experiencia reservada habitualmente para los grandes protagonistas del fútbol profesional. Entrarán al Brigadier López, se pondrán la camiseta de sus selecciones y jugarán un partido que tendrá todos los condimentos de una verdadera fiesta deportiva.
La elección del estadio de Colón no es un detalle menor. La cancha sabalera será el marco ideal para que la convocatoria tenga la dimensión que merece y para que familiares, entrenadores, dirigentes y amantes del fútbol puedan acompañar a una generación que empieza a transitar sus primeros grandes pasos.
La fiesta comenzó con la conferencia de prensa y tendrá su capítulo central este miércoles, cuando a las 16 la pelota comience a rodar. De un lado estará el seleccionado de la Liga Santafesina, con Darío Cabrol al frente y la ilusión de representar al fútbol de la región. Del otro, la Selección Argentina Sub 15, que llega a Santa Fe como parte de su proceso de preparación y observación de jóvenes talentos.
Será mucho más que un partido. Será un encuentro entre el fútbol de base y la camiseta celeste y blanca, entre los sueños que comienzan a construirse y una selección que representa a todo un país.
Santa Fe ya está lista. La Liga Santafesina también. Colón abrió las puertas de su casa y los protagonistas ya sienten que se acerca el momento.
Este miércoles, los chicos se vestirán de grandes. Y el Brigadier López será testigo de una jornada que seguramente permanecerá para siempre en la memoria del fútbol santafesino.