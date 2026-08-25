El fútbol tiene esas historias que, por más que parezcan pequeñas, terminan convirtiéndose en enormes. Para un chico de 14 o 15 años, entrar a una cancha de Primera División, observar las tribunas, sentir el césped bajo sus pies y saber que del otro lado estará nada menos que la Selección Argentina puede transformarse en un recuerdo para toda la vida.
Los chicos se visten de grandes con la camiseta de la Selección Argentina
Mañana, desde las 15.30, el seleccionado Sub 15 de la Liga Santafesina, dirigido por Darío Cabrol, enfrentará al combinado Sub 15 de Argentina, conducido por Gallará, en el estadio Brigadier López de Colón. Una jornada histórica para los pibes, que tendrán la posibilidad de pisar uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino.
Mañana será uno de esos días.
Desde las 15.30, el estadio Brigadier López abrirá sus puertas para recibir un encuentro muy especial: el seleccionado Sub 15 de la Liga Santafesina se medirá con el seleccionado Sub 15 de Argentina. Los chicos que habitualmente sueñan con llegar algún día a los grandes escenarios tendrán la oportunidad de sentirse protagonistas y vivir, aunque sea por una tarde, como lo hacen los futbolistas profesionales.
Del otro lado estará la camiseta celeste y blanca. Una Selección Argentina que llegará a Santa Fe para disputar este compromiso y que le dará un marco extraordinario a una jornada que quedará guardada en la memoria de todos los protagonistas.
La iniciativa nació desde la dirigencia de la Liga Santafesina y tuvo una respuesta inmediata de quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer realidad este tipo de acontecimientos. El presidente liguista, Leandro Birollo, encabezó las gestiones para que el encuentro pudiera disputarse en el estadio de Colón, mientras que el presidente sabalero, José Alonso, junto a sus pares de comisión directiva, brindó una aceptación total para que el Brigadier López pueda ser escenario de esta fiesta del fútbol juvenil.
Y no es un dato menor. La cancha de Colón es uno de los escenarios más importantes que tiene el fútbol argentino en el interior del país. Por eso, para los integrantes del seleccionado santafesino Sub 15, pisar ese campo de juego tendrá un significado especial.
Una cancha, dos selecciones y muchos sueños
Darío Cabrol será el encargado de conducir al combinado de la Liga Santafesina. Del otro lado estará el seleccionado argentino Sub 15, dirigido por Adrián Gallará. Dos equipos, dos camisetas y una misma pasión: jugar al fútbol y disfrutar de una experiencia que difícilmente olvidarán.
El partido tendrá como árbitro principal a Joaquín Urbani, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro que, más allá del resultado, tendrá un valor enorme para todos los protagonistas.
Porque en estas edades los resultados importan, claro que sí. Los chicos quieren competir, ganar y demostrar todo lo que aprendieron. Pero también hay otras cuestiones que adquieren un valor mucho mayor. La experiencia, el aprendizaje, la posibilidad de compartir una cancha con jugadores de otro nivel y, sobre todo, la oportunidad de vivir un momento único.
Para muchos de estos jóvenes futbolistas, la jornada de mañana será una de esas imágenes que permanecerán durante años. Quizás alguno de ellos, dentro de un tiempo, vuelva a pisar ese mismo césped como jugador profesional. Quizás otros tomen caminos diferentes. Pero todos tendrán algo en común: alguna vez defendieron la camiseta de su Liga y enfrentaron a la Selección Argentina en el Brigadier López.
Y eso no es poco.
Una jornada que quedará en la historia
El encuentro se disputará sin público general. Solamente podrán ingresar las personas encargadas de la organización y los planteles junto a sus respectivas comitivas. Para quienes no puedan estar presentes, la buena noticia es que el partido podrá seguirse en vivo a través de streaming.
De esta manera, la Liga Santafesina de Fútbol busca darle a la jornada la trascendencia que merece y, al mismo tiempo, generar una oportunidad para que familiares, allegados y amantes del fútbol puedan acompañar a la distancia a los protagonistas.
Será una tarde diferente. Una tarde de esas que exceden los 90 minutos de juego. Porque cuando los chicos salgan al campo de juego y miren alrededor, seguramente aparecerán los nervios, la emoción y esa sensación tan difícil de explicar que genera estar en un estadio de semejante magnitud.
El Brigadier López será testigo de una historia que recién comienza para muchos de ellos.
Los pibes se vestirán de grandes. Se pondrán la camiseta, saldrán a la cancha y buscarán disfrutar cada pelota, cada corrida, cada pase y cada instante. Enfrente tendrán a la Selección Argentina, un rival que por sí solo representa una motivación enorme.
La Liga Santafesina, con su dirigencia al frente, encontró una manera inmejorable de darle valor al fútbol formativo. Porque formar también significa generar experiencias, abrir puertas, permitir que los chicos conozcan escenarios que alguna vez soñaron con pisar y mostrarles que el camino hacia los grandes escenarios puede comenzar justamente allí, en una cancha de barrio, en un club, en una Liga.
Mañana, el fútbol santafesino tendrá una cita de privilegio. El seleccionado de la Liga y la Selección Argentina se encontrarán en el Brigadier López. Será un partido de Sub 15, pero para sus protagonistas tendrá dimensión de final.
Que no parezca poco.
Para ellos, puede ser el comienzo de un sueño.