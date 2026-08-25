Juego del Sub 15

Los chicos se visten de grandes con la camiseta de la Selección Argentina

Mañana, desde las 15.30, el seleccionado Sub 15 de la Liga Santafesina, dirigido por Darío Cabrol, enfrentará al combinado Sub 15 de Argentina, conducido por Gallará, en el estadio Brigadier López de Colón. Una jornada histórica para los pibes, que tendrán la posibilidad de pisar uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino.