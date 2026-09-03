Si bien lo único oficial que publicó el Club Atlético Unión fue lo del viaje de Maizon Rodríguez a Montevideo, por estas horas el zaguero uruguayo estaría desembarcando en Rusia de la mano del grupo internacional Wasserman para cerrar la millonaria venta al Krasnodar de ese país.
La venta de Maizon, el cupo por Vargas y el once para el lunes
El zaguero uruguayo, con permiso del Tate, estaría viajando a Rusia para ultimar detalles de su llegada al Krasnodar. La AFA le dará un cupo extra por la lesión del “4”. ¿Quién jugará en la cueva contra Instituto?.
"Al negocio lo trajo Wasserman..."
Adrián Calviño es el nuevo agente de Maizón, que había llegado a Santa Fe de la mano del uruguayo Adrián Trocche, histórico referente de Luis Spahn para traer jugadores de la otra orilla. Calviño, agente de Maizon, integra el grupo Wasserman, firma liderada por Simone Rondanini y Ryan Harper.
“El Club Atlético Unión informa que se encuentra actualmente en negociaciones con el FC Krasnodar de Rusia por la cesión definitiva de los derechos federativos del futbolista Maizon Rodríguez”, avisó el Tate. “El jugador cuenta con un permiso especial otorgado por el Club para trasladarse a Uruguay, con el objetivo de realizar una serie de trámites y gestiones de carácter personal”, agregaba.
En principio, por lo que pudo averiguar El Litoral, Unión y Juventud Las Piedras de Uruguay acordaron vender “el ciento por ciento” de la ficha en una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares más impuestos, por lo que al Tate le quedarían más de “dos palitos verdes” en caja.
¿Hay alguna cláusula “rara” entre los clubes?: se había incorporado algo a favor de Juventud Las Piedras, en el momento que se hizo la operación inicial. El tema es así: si Maizon se vendía por menos de un determinado monto, había un plus a favor de los charrúas. Al cerrarse el monto de 4.5, no aplica.
Maizon Rodríguez, de 23 años, acumula apenas 37 partidos y un gol con la camiseta de Unión en el fútbol argentino. En mayo del año pasado, cuando Unión pensaba que Fascendini podía salir antes que Pardo, llega Maizon. Por ese entonces, el director deportivo de Juventud Las Piedras era Mauro Cetto, una vieja obsesión de Spahn para el puesto que hoy ocupa Santi Zurbriggen.
De todos modos, como pasó con varios jugadores uruguayos y como dicen en el Mundo Unión, “lo de Maizon vino directo por Luis, recomendado por Trocche”. La salida de Pardo le abrió la puerta de la zaga de par en par.
Invertir 800.000 dólares en cuotas por un jugador, usarlo más de un año, venderlo y que ingresen más de “dos palitos verdes” es, como mínimo, una buena venta de Maizon. En todo caso, el cuestionamiento se puede dar en el campo deportivo, el momento de la venta y el posible reemplazo de un titular indiscutido en el bloque defensivo del equipo de Madelón.
¿Qué hará Unión, con la mayoría de los mercados cerrados, para reemplazar a Maizon?. Por un lado, pidió y consiguió el cupo por la lesión de Lautaro Vargas. “En general la AFA te da un plazo que se puede extender si el club abre negociaciones para incorporar”, explican a El Litoral.
Posible refuerzo e Instituto a la vista
Es más que obvio que Unión, a pesar que solicita el cupo por un lateral lesionado (Vargas), está buscando un marcador central. Uno de los nombres que surgió e informó Sol Play 91.5 es el de Nazareno Colombo.
"Unión ya busca alternativas para reforzar su defensa luego de la inminente salida de Maizon Rodríguez. El marcador central uruguayo está ultimando detalles para desvincularse del Tatengue y continuar su carrera en el fútbol europeo, más precisamente en el Krasnodar de Rusia.
“Ante este escenario, uno de los nombres que aparece entre las opciones que analiza la dirigencia rojiblanca es el de Nazareno Colombo, actualmente en Racing. El defensor tiene 27 años y se desempeña como marcador central. Su nombre habría sido apuntado dentro de las distintas alternativas que maneja Unión para cubrir el lugar que dejará Rodríguez”, afirman los colegas de la 91.5.
El nombre de Colombo está en el radar, pero lo que complica es el conflicto sin final entre Unión y Racing: el Tate denunció públicamente falta de pago desde Avellaneda en las transferencias de Juan Ignacio Nardoni y de Adrián “Rocky” Balboa.
Finalmente, en medio de estos movimientos de mercado, Leo Madelón ya enfoca el partido de este lunes a las 21.15 contra el puntero Instituto de Córdoba, otra vez en el 15 de Abril con el aliento de su gente.
La gran duda, más allá del ingreso de Malcorra, está en la cueva, donde hay que ocupar el lugar que deja libre Maizon. Las opciones son dos: el canterano Tomás Fagioli o el uruguayo Matías Rocha.
En el marco del gran momento que está atravesando Instituto, rival del Tate y líder de la zona A del Torneo Clausura 2026, una de sus figuras, Matías Gallardo, dialogó con SportsCenter, donde abordó una amplia variedad de temas.
El principal, por supuesto, giró en torno al presente del conjunto de Alta Córdoba, que cerró la fecha 7 del campeonato con un gran triunfo por 1-0 sobre San Lorenzo el lunes: "Estoy muy contento. Me agarra en un buen momento, con mucha confianza, tratando de seguir de esta manera".
En ese sentido, Gallardo llenó de elogios a su entrenador, Diego Flores, que ganó 13 de los 22 partidos que dirigió desde que asumió en febrero de este año: "Diego nos cambió la cabeza. Nos convenció que podíamos jugar de igual a igual con todos. Es un poco lo que nos esta dando Diego, que nos mejoró demasiado".
"Tanto a mi como a Gustavo (Abregú, su compañero en el mediocampo) nos pide ser ordenados. Me pide que llegue al área, que es algo que intento mejorar; el otro día pude asistir. También que estemos bien compactos, ser apoyo de los defensores y los atacantes", agregó con respecto a las funciones que le pide el técnico.
Matías es el miembro más reciente de la familia Gallardo en comenzar a dejar su huella en el fútbol profesional. Su padre es nada menos que Marcelo Gallardo, uno de los más grandes ídolos de la historia de River, y con quien ya está despertando comparaciones el actual futbolista de Instituto.
Por el momento, no obstante, el volante decidió apaciguar esos paralelismos dentro de la cancha: "El parecido... no lo diría yo, pero siempre dicen que el que más se le acerca soy yo. Futbolisticamente que lo diga otro, más que nada tengo el parecido físico".
Además, Matías fue consultado por la posbilidad de que su padre asuma como seleccionador de Ecuador, como trascendió en algunos medios de ese país, pero eligió la cautela: "Él es reservado con esas cosas, no nos cuenta. Cuando esté hecho nos va a contar. Estamos a la espera".