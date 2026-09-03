Los temas de Unión antes de Instituto

La venta de Maizon, el cupo por Vargas y el once para el lunes

El zaguero uruguayo, con permiso del Tate, estaría viajando a Rusia para ultimar detalles de su llegada al Krasnodar. La AFA le dará un cupo extra por la lesión del “4”. ¿Quién jugará en la cueva contra Instituto?.