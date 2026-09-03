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Liga Argentina presentó las conferencias y Unión ya conoce sus rivales

El Tatengue competirá en la segunda categoría durante la temporada 2026/27. El formato y todos sus participantes.

Unión no seguirá en la Liga Nacional de Básquet.Unión no seguirá en la Liga Nacional de Básquet.
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Unión ya conoce sus rivales para competir en la Liga Argentina de básquet en su temporada 2026/27.

La organización del torneo compartió este miércoles los detalles del torneo y la conformación de las dos conferencias.

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El Tatengue estará en la Conferencia Norte junto a Amancay de La Rioja, Barrio Jardín de Tucumán, Barrio Parque, Bartolomé Mitre de Posadas, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi y Villa San Martín de Resistencia.

Los participantes

Serán 34 elencos divididos en dos conferencias y con idéntico formato a la pasada campaña. Habrá siete nuevas instituciones.

La temporada 2026/27 de La Liga Argentina comienza a tomar forma. En las últimas horas, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes y el Departamento de Competencias dieron a conocer la nómina de equipos que disputará la próxima edición de la segunda categoría del básquet nacional. La misma volverá a contar con 34 equipos, divididos en dos conferencias y mantendrá el formato de torneo único. Habrá siete nuevas instituciones.

Luis Spahn, presidente de Unión. Crédito: Manuel FabatíaLuis Spahn, presidente de Unión. Crédito: Manuel Fabatía

Bartolomé Mitre y River Plate se suman a la categoría tras haber logrado el ascenso en la última Liga Federal. Barrio Jardín ocupará la plaza de Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja hará lo propio con el lugar de Fusión Riojana. Unión de Santa Fe, que baja desde La Liga Nacional, cubrirá la vacante de Rivadavia Básquet.

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Por su parte, El Ceibo de San Francisco, semifinalista de La Liga Federal conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe para ocupar su lugar y Regatas de San Nicolás adquirió la plaza de Echagüe de Paraná. Vale recordar además, que Pergamino Básquet continuará en la categoría tras comprar la franquicia correspondiente a Atenas de Córdoba.

El tate recibirá a Quimsa el sábado en el Malvicino. Foto: LNB.Unión no tuvo la esperada temporada 2025/26 en Liga Nacional. Foto: LNB.

El formato

La nómina estará compuesta por 17 equipos en la Conferencia Sur y 17 en la Conferencia Norte que se enfrentarán en formato todos contra todos ida y vuelta con 32 fechas de fase regular.

Luego, los elencos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia clasificarán directamente a los octavos de final y esperarán rivales surgidos de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí, idéntico formato a la pasada temporada.

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