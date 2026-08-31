Básquet

Las U13 de Libertad de Sunchales se consagraron campeonas de la Copa Santa Fe

Las dirigidas por Juan Arrió dominaron de punta a punta y levantaron el trofeo ante su gente luego de golear a Independiente de Rafaela en la gran final. Previamente habían superado a Náutico de Rosario en semis. Esta temporada ya se adueñaron del Apertura de la Rafaelina y de la Liga Provincial de la categoría.