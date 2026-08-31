En la jornada de este domingo 30 de agosto, el estadio Hogar de los Tigres de la ciudad de Sunchales fue sede de la gran definición de la Copa Santa Fe de básquetbol en su modalidad U13 femenina.
Las U13 de Libertad de Sunchales se consagraron campeonas de la Copa Santa Fe
Las dirigidas por Juan Arrió dominaron de punta a punta y levantaron el trofeo ante su gente luego de golear a Independiente de Rafaela en la gran final. Previamente habían superado a Náutico de Rosario en semis. Esta temporada ya se adueñaron del Apertura de la Rafaelina y de la Liga Provincial de la categoría.
En dicho escenario el local, Libertad, esperaba por Náutico de Rosario, Independiente de Rafaela y ADEO de Cañada de Gómez en busca de la corona que en la temporada pasada fue propiedad de Unión Santo Tomé.
Vale recordar que en primera fase, también en condición de local, el equipo sunchalense había conseguido la clasificación al final four de manera invicta luego de derrotar a Almagro de Esperanza por 79 a 48 y Sportivo Villa Mineti por 52 a 31.
Goleó en semis
Ratificando su condición de mejor equipo de la provincia en la categoría, las dirigidas por Juan Arrió ganaron casi sin despeinarse sus dos partidos para terminar la tarde celebrando con toda la gente que se acercó a apoyarlas y acompañarlas.
En cuanto a lo sucedido en la jornada del domingo, la actividad comenzó por la mañana con el triunfo de la tigresas sobre Náutico de Rosario por 70 a 35 con 14 anotaciones de Pilar Chiavassa y 13 puntos de Lucía Rosso.
De esta manera, las anfitrionas se metieron en la gran final donde se midieron con Independiente, que en semis dejó en el camino a ADEO tras imponerse por un ajustado 52 a 47.
Sin dejar dudas
Ya en la tarde, el partido por el campeonato casi no tuvo equivalencias, con Libertad imponiendo condiciones desde el salto inicial para quedarse con el partido por un indiscutible 73 a 13 con 18 unidades de Martina Tercero y 17 de Pilar Chiavassa.
La chicharra final desató el festejo de las jugadoras de Arrió y toda la gente de Sunchales que vuelve a ver la consagración de un equipo que en lo que va de 2026 ya dio la vuelta olímpica tanto en el Apertura de la Rafaelina como en la Liga Provincial U13.
La coronación de Libertad se suma a la de Almagro de Esperanza, que la semana pasada se adjudicó el título en U13 masculino, siendo los dos primeros campeones que entrega esta disciplina en la edición 2026 del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia.