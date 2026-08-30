El velódromo “Aroldo Pitogüé Díaz” de Reconquista fue escenario de una nueva competencia de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista, que reunió a ciclistas de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones.
El ciclismo de pista vivió una jornada histórica por Copa Santa Fe
Martina Aquino se quedó con el primer puesto en la General Damas. En Varones, el más rápido fue Nicolás Almada, de Goya.
Desde las 11 del domingo, la jornada deportiva se inició con las pruebas de scratch de las damas elite y junior. Desde las 12 fue el turno de los varones en las categorías elite y junior. Y más tarde, comenzaron las carreras puntuables, con la participación de las distintas categorías hasta el cierre final, a las 16, con la premiación de los ganadores.
Los comisarios de la competencia fueron Hugo Werlin y Hugo Vasallo.
La gran noticia para el ciclismo local llegó en la categoría General Damas, donde la reconquistense Martina Aquino consiguió el primer puesto, apenas una semana después de haber alcanzado el subcampeonato en el Campeonato Argentino.
El podio femenino se completó con Sonia Vanessa Ferrara, de Goya, Corrientes, en el segundo lugar; Yasmín Almada, también de Goya, fue tercera; mientras que Romina Stebner, de Juan José Castelli, Chaco, terminó cuarta.
Almada dominó entre los varones
En la competencia de Elite y Juniors Varones, el triunfo quedó en manos del juvenil de Goya Nicolás Almada. El segundo puesto fue para Federico Dalmazo, de Rafaela. También participaron Jonathan Almada, Gastón Moya y Lázaro Escalante, entre otros corredores.
Almada volvió a ocupar lo más alto del podio en la clasificación de Juniors Varones, seguido por Federico Dalmazo y Lázaro Escalante.
Emoción
La realización de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista dejó un balance altamente positivo en Reconquista. Dirigentes y representantes del Gobierno provincial destacaron la participación de competidores de distintos puntos de la región y otras provincias, el acompañamiento del público y, especialmente, la recuperación de una disciplina con una extensa tradición en el norte santafesino.
Gustavo Benítez, presidente de la Asociación de Ciclismo del Norte Santafesino (Acinorsa), entidad que colaboró con la organización del evento, calificó la jornada como “histórica” y reconoció que las condiciones climáticas habían generado incertidumbre durante las horas previas.
“Muy emocionado. Es una fecha histórica. Al principio dudábamos porque amenazaba lluvia, pero felizmente tuvimos un hermoso día”, expresó. Benítez también resaltó un aspecto fundamental de la competencia: no se registraron accidentes.
“Fue un final de competencia muy lindo. Lo interesante es que no hubo accidentes, eso hay que destacarlo. Todo lo demás fue muy, muy bueno”, afirmó, para en el final agradecer al gobierno santafesino por haber permitido “vivir esta fiesta”.
Protagonismo
Por su parte, Oscar “Carozo Duarte”, representante del provincial en el norte santafesino, sostuvo que la realización de la Copa Santa Fe permitió recuperar protagonismo para una actividad históricamente vinculada con Reconquista y toda la región
“El deporte estuvo a la altura de las circunstancias. El velódromo de Reconquista nuevamente se vistió de fiesta. Es algo tan añorado como el ciclismo para el norte de la provincia, para Reconquista y su zona metropolitana”, manifestó.
Duarte destacó además la decisión del “gobernador Maximiliano Pullaro de ampliar la Copa Santa Fe hacia diferentes disciplinas deportivas, permitiendo que actividades que habían perdido protagonismo vuelvan a generar interés”.
“Deportes que estaban un poco rezagados comienzan a tener vida nuevamente, y esta es una demostración”, señaló.
Buen marco
La competencia contó con deportistas locales y corredores provenientes de otras provincias, mientras que el público acompañó en buen número las distintas pruebas desarrolladas en el velódromo “Aroldo Pitogüé Díaz”.
Para Duarte, la incorporación de nuevas disciplinas y los incentivos para los participantes contribuyen a generar un círculo virtuoso. “Esto comienza a generar ganas, participación y entusiasmo. Gente que venga y diga: ‘Bueno, la próxima voy a estar yo en pista’”, sostuvo.
El funcionario aseguró que la intención de la provincia es continuar diversificando y revalorizando el deporte, anticipando incluso que podrían sumarse nuevas disciplinas a la Copa Santa Fe durante el próximo año.
Otras competencias
En la categoría Máster Varones, competencia exclusiva de la Asociación de Ciclismo del Norte Santafesino (Acinorsa) y fuera de Copa Santa Fe, Ramón Benítez consiguió el primer puesto. El misionero Nazareno Yeri, campeón Panamericano 2025, finalizó segundo, mientras que Sergio Chucoff ocupó la tercera posición.
Mauro Rodríguez terminó cuarto y Carlos Cardoso se ubicó en el quinto lugar.
En tanto, sumadas las carreras de Máster A, B e I-2 el podio de la clasificación general quedó conformado de la siguiente manera:
Luis Aquino – 1º puesto
César Coronel – 2º puesto
Nicolás Gómez – 3º puesto
Cristian Sotelo – 4º puesto
Nicolás Gavilán – 5º puesto