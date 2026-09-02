En julio del 2025, ya con Madelón como entrenador y ante la repentina venta de Franco Pardo al Racing Club de Avellaneda, la dirigencia de Unión con Luis Spahn a la cabeza tomó la decisión de invertir unos 825 mil dólares para adquirir la mitad de la ficha de Maizon Rodríguez.
Maizon a Rusia: una venta histórica en un momento inoportuno
Con el futbolista resolviendo tramites personales en Uruguay para viajar a Europa, los dirigentes de Unión y sus pares del Krasnodar ultiman detalles para concretar la venta definitiva del defensor que llegó a Santa Fe hace un año. El monto supera los 4.5 millones de euros y a la institución santafesina le corresponde el 50%.
Con apenas 21 años, el uruguayo era una de las grandes promesas de la liga de su país y venía de cerrar una gran temporada con la camiseta de Juventud Las Piedras, quien vendió un 50% de los derechos económicos y se transformó en socio tatengue pensando en una futura venta.
Menos de 14 meses después, esa posibilidad se convirtió en realidad: en cuestión de horas se hará oficial la transferencia definitiva de Maizon al fútbol europeo, más precisamente al FC Krasnodar de la primera división de Rusia.
Como parte de una negociación express, de la que se tuvo conocimiento durante el fin de semana, el elenco de aquel país vino a fondo a buscar a Rodríguez para suplantar antes del cierre del libro de pases a Diego Costa, un central brasilero que fuera vendido al PAOK de Grecia en una cifra que ronda los 8 millones de euros.
Contrarreloj, el Krasnodar se contactó con el entorno del futbolista y con los 2 clubes que son dueños de su ficha y presentó una oferta que, en números globales, supera los 4.5 millones de euros.
Sin demasiado tiempo para decidir por la inminencia del cierre del mercado, y con la presión que ejercían el propio jugador y los dirigentes de Juventud, Unión terminó aceptando la propuesta y por estas horas se ultiman detalles formales relacionados a la forma y los plazos de pago.
Una vez que se firme, a Unión le corresponden aproximadamente 2.25 millones en moneda europea, una cifra que se convierte en la quinta transferencia más importante en toda la historia del club.
Mientras tanto, el jugador viajó a su país para finiquitar los últimos trámites burocráticos para poder emigrar cuanto antes al viejo continente y sumarse al plantel con el que participará desde el mes próximo de la máxima liga del fútbol ruso.
Nardoni, en la cima del ranking
Según indica el sitio especializado Transfer Market, la de Maizon a Rusia en esos números se convierte en la quinta venta más importante de toda la historia de Unión, compartiendo ese lugar con la de Imanol Machuca al Fortaleza de Brasil en la temporada 2023/24.
El primer lugar de ese listado lo ocupa Juan Ignacio Nardoni y su venta a Racing por 5.7 millones de euros, seguido por la transferencia de Kevin Zenón a Boca por 3.2 millones en enero de 2024. El último lugar del podio lo ocupa un futbolista que hoy viste la rojiblanca, Joaquín Mosqueira, que se fue a Talleres de Córdoba por 2.58 millones.
El cuarto en el ranking también se fue en este libro de pases y es Mateo Del Blanco, cuya cláusula de rescisión de 2.5 millones de euros fue abonada por el Racing de Estrasburgo de Francia.
Por detrás de estos 4 apellidos, todos ellos formados en las inferiores rojiblancas, aparece lo de Rodríguez al Krasnodar y lo de Machuca a Brasil, lo que ratifica la condición histórica del pase del 2 uruguayo a Rusia.
En efecto, Maizon es el jugador no surgido de Unión por el que más dinero recibe la entidad de la Avenida en sus 119 años de vida. Completando los 10 primeros puestos de ese ranking encontramos a Gastón González (2 millones de euros), Lucas Esquivel (1,9), Mauro Luna Diale (1,85), Yeimar Gómez Andrade (1,82) y Mauricio Martínez (1,75).
El momento “incómodo”
En números, la venta de Maizon es indiscutible, aunque el dato “negativo” que arroja la misma es el momento en el que se produce. Con el libro de pases a punto de cerrarse en la Argentina, Unión se queda sin tiempo ni margen para conseguir un reemplazo. A favor de Spahn, Madelón y compañía, el tatengue sigue teniendo abierta la posibilidad de sumar un futbolista por la lesión de Lautaro Vargas.
Si bien la idea original era avanzar por un volante interno o, en su defecto, por un lateral izquierdo, la falta de opciones en esos puestos y la inminente ida de uno de los zagueros titulares podría cambiar la mirada y hacer que Unión vaya a fondo por un marcador central que venga a reforzar un puesto en el que en esta misma ventana ya fue transferido Valentín Fascendini a Talleres de Córdoba.
Rocha o Fagioli, los sucesores
Como suele ocurrir en estos casos, y más aun con un mercado cerrado, la transferencia de Maizon obliga a Madelón a retocar su bloque defensivo, encontrando en su propio plantel el responsable de suplir su ausencia. En este marco, las alternativas que maneja Leo son 2: el juvenil Tomás Fagioli y el uruguayo Matías Rocha, el último de los refuerzos que arribó a Santa Fe con el Clausura ya empezado.
El pibe oriundo de San Justo y con grandes actuaciones en reserva y en Copa Santa Fe, tuvo la oportunidad de debutar en el inicio mismo del campeonato por la lesión del propio Maizon, cumpliendo regulares actuaciones en los choques ante Platense y Gimnasia de Mendoza. Con la recuperación de Rodríguez, a Fagioli le tocó salir del equipo y sumar unos pocos minutos en la continuidad del campeonato.
En el caso de Rocha, el ex Arouca se sumó a las prácticas con el torneo en marcha y realizó un par de semanas de puesta a punto antes de hacer su estreno, ingresando como lateral derecho en la visita a Aldosivi en Mar del Plata. Con ambos a disposición, ahora Leo deberá tomar la decisión de cuál de los 2 saltará a la cancha para hacer dupla con Juan Pablo Ludueña el lunes ante Instituto.
Malcorra por Luna Diale y el resto, los mismos
El otro cambio que deberá realizar Madelón para recibir el lunes a la sorprendente gloria del “traductor” Flores es obligado y en la mitad de la cancha. Con un desgarro grado 1 en el muslo derecho, Mauro Luna Diale será baja para el choque con Instituto y en su lugar ingresaría Nacho Malcorra, de gran tarea en los casi 70 minutos de fútbol el viernes frente a Sarmiento.
Con Palacios con una fecha de suspensión por cumplir y Luna Diale con (mínimas) chances de estar desde el banco, Cuello y Malcorra serán los volantes laterales en el choque que marcará el cierre de la 8° fecha del Clausura. El resto, de no mediar inconvenientes de aquí el lunes, serán los mismos que vienen de golear al verde en el 15 de Abril.
Lamolina el árbitro, Loustau al VAR
El martes, AFA confirmó las autoridades para la próxima fecha del campeonato. En este marco, el cotejo entre Unión e Instituto será controlado por Nicolás Lamolina, quien estará acompañado por los jueces de línea Adrián Delbarba y Javier Mihura y por el cuarto árbitro Guillermo González. Por su parte, en el VAR estará Juan Pablo Loustau y Javier Uziga.