La quinta más cara

Maizon a Rusia: una venta histórica en un momento inoportuno

Con el futbolista resolviendo tramites personales en Uruguay para viajar a Europa, los dirigentes de Unión y sus pares del Krasnodar ultiman detalles para concretar la venta definitiva del defensor que llegó a Santa Fe hace un año. El monto supera los 4.5 millones de euros y a la institución santafesina le corresponde el 50%.