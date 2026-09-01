Con la salida de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, Unión tiene abierto un cupo de manera momentánea para traer un reemplazante en ese lugar que dejó el defensor uruguayo, que llegó al club poco más de un año y tuvo un buen rendimiento, logrando que no se sienta la salida de Franco Pardo, quien había sido transferido a Racing de Avellaneda cuando atravesaba por su mejor momento futbolístico.
Se fue Maizon y la pregunta es: ¿se arreglan con Rocha o viene alguien?
La salida del defensor uruguayo, vendido al Krasnodar de Rusia, abre la incógnita por saber si Unión hará el esfuerzo de traer un reemplazante. Está Rocha, que recién jugó algunos minutos en el partido ante Aldosivi, en Mar del Plata.
El club no informó las cifras finales de la transferencia del 50 por ciento que tiene Unión de los derechos económicos de Maizon Rodríguez, pero la pretensión de Unión era la de quedarse con una cifra que se acerque a los 2 millones de dólares limpios para el club por ese porcentaje de los derechos económicos.
Impacto en el mercado de Unión
Con esta transferencia, Unión está cerrando un mercado en el que se fueron muchos futbolistas (en cantidad) y se realizaron varias ventas. Del Blanco, Profini, Maizon Rodríguez, Fascendini, Mauro Pittón, casi todos ellos titulares, dejaron la institución en los últimos tiempos (no fueron los únicos) bajo la forma de transferencias que le posibilitaron, a Unión, hacerse de una importante suma de dinero en dólares (enre 6 y 7 millones), aunque habrá que ver los plazos de cobro de ese dinero.
Además, hubo chances concretas para Lautaro Vargas, fundamentalmente las ofertas de Emiratos Arabes, pero no se llegó a un acuerdo económico y el jugador sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el encuentro con San Lorenzo y será operado en Buenos Aires la semana que viene, más puntualmente el lunes.
Opciones para reforzar la defensa
Volviendo a la salida de Maizon Rodríguez, Unión quedó muy corto en cantidad en ese puesto de marcador central. Seguramente llegará la oportunidad para que juegue el uruguayo Mathías Rocha y haga dupla con Ludueña. Además de ellos, hay que sumar a los juveniles del club (Fagioli, Aimar e Isla). En definitiva, se ha conformado una zaga central muy joven, pues Rocha no es un jugador de experiencia ya que cuenta con 25 años. En cantidad, sin dudas que es uno de los puestos en los que menos alternativas tiene el entrenador.
Si se vence el plazo del miércoles a las 18, a Unión le quedará únicamente la posibilidad de incorporar a un futbolista en reemplazo de Vargas. Madelón señaló luego de la goleada del viernes pasado ante Sarmiento que se iba a analizar el mercado, pero la realidad es que algún jugador más se va a incorporar. Restaría saber si será en el puesto de central, de marcador de punta o de volante de contención (un lugar en el que el propio Madelón dijo, después de ganarle a Aldosivi, que era necesario sumar, aunque luego se manifestó optimista con la recuperación favorable que viene teniendo Mosqueira).
Además de esto último, hay que sumar también el buen rendimiento que tuvo Giaccone en los últimos dos partidos. Contra Aldosivi, jugó un muy buen segundo tiempo, con mucha recuperación y llegada al área rival (abre las piernas en el pase de Luna Diale para la definición de Tarragona en el tercero). Y el viernes contra Sarmiento, jugando más retrasado que Menossi.
Preparativos de Unión para enfrentar a Instituto
Por otra parte, Unión se prepara en una semana larga para esperar la llegada de Instituto, que jugó este lunes ante San Lorenzo, ganó y es el puntero de la zona. En esa condición arribará el equipo de Diego Flores al 15 de Abril, en un partido sumamente atractivo.
En cuanto al equipo, el apuntado cambio de Rocha por Maizon Rodríguez sería uno de los retoques, mientras que Malcorra (que ingresó muy bien ante Sarmiento), ocupará el lugar que dejará momentáneamente Luna Diale, que se fue lesionado y tendrá para un par de partidos de ausencia, al menos. Cuello anduvo bien, por lo que se podría gastar a cuenta de un mediocampo con Cuello, Menossi, Giaccone y Malcorra, más allá de que este último ingresó el viernes como volante por derecha y allí permaneció durante todo el tiempo que jugó.
Arriba, independientemente de un momento que no es bueno de Estigarribia, Madelón seguirá confiando en la dupla con Tarragona, goleador del equipo y del año en el fútbol argentino, de muy buen nivel futbolístico. La alternativa sería la de Eric Ramírez, que entró bien y marcó un gol frente a Sarmiento. Pero por el momento, Estigarribia-Tarragona parece ser la dupla ofensiva elegida por Madelón.
Así como Sarmiento llegó al 15 de Abril con cuatro victorias consecutivas, racha que Unión cortó en una muy buena producción del equipo, Instituto llega en ganador y como puntero de la zona B de la Liga Profesional.
Sobre el desarrollo del partido con San Lorenzo, el técnico de la Gloria, Diego Flores, expresó que otra vez se realizaron bien las cosas: "Fuimos superiores en los dos tiempos, generamos muchas soluciones para destrabar la salidas, para llegar en buenas condiciones al arco rival".
Flores habla de un gran esfuerzo, concentración y predisposición para explicar el presente futbolístico de la Gloria. "Estoy contento con el equipo, con lo que están generando. Tenemos buenos valores de trabajo, grupales, futbolísticos, buenos jugadores de fútbol. Cada partido es un desafío, encontramos cosas para mejorar y abordarlos con esos valores a un grupo inteligente de futbolistas, vamos dando buenos pasos", agregó.
La Gloria con 16 puntos es el único puntero de la Zona A: "No es fácil sumar la cantidad de puntos que estamos sumando, pero más allá de que tenemos muchos puntos, creo que han sido muy merecidos", comentó el DT del rival de Unión, el próximo lunes a las 21.15 en el 15 de Abril.