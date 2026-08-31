La muy posible venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia es la noticia que ocupa el centro de atención en el inicio de la semana para un Unión que sigue disfrutando de la gran victoria (con goleada incluida) ante Sarmiento de Junín, mientras espera a Instituto, el rival del lunes que viene, otra vez en el 15 de Abril.
Unión afina los números para vender al uruguayo Maizon Rodríguez a Rusia
La oferta sería de alrededor de 4 millones de dólares, pero Unión tiene la mitad del pase y pretende que el club ruso se haga cargo de los impuestos para que el ingreso sea libre para el club.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, la oferta habría llegado de la mano del representante del defensor uruguayo y sería de alrededor de 4 millones de dólares, haciendo la salvedad que Unión tiene el 50 por ciento del pase, por el que abonó algo más de 825.000 dólares cuando lo adquirió a Juventud Las Piedras de Uruguay, club que lo inhibió y con el que llegó a un acuerdo para levantar la medida.
Detalles de la oferta por Rodríguez
Unión estaría dispuesto a ceder al jugador si es que le ingresa una suma cercana a los 2 millones limpios por el 50 por ciento que le pertenece. Por lo apreciado, no se estaría lejos de esa suma y restarían solucionar algunos detalles.
En caso de hacerse, Unión tendría tiempo hasta el miércoles para traer un jugador en su reemplazo, pues ese es el límite por ventas al exterior. En el caso de lesiones, es diferente y se toman los diez días que indica el reglamento desde el momento en que Afa constata la lesión.
En ese proceso está Unión con relación a Lautaro Vargas, quien será operado en Buenos Aires de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, luego de la interconsulta que hizo con el doctor Batista.
Además, Vargas podría ser intervenido quirúrgicamente de la pubalgia que lo persigue desde hace un tiempo. De todos modos, esta posible operación no está confirmada y no se haría de manera simultánea a la intervención quirúrgica en la rodilla que lo alejará de las canchas hasta el año que viene.
En esos puestos – los de Vargas y Maizon Rodríguez -, Unión tiene a Pintado y Fazzi para jugar de “4”, mientras que Ludueña, el uruguayo Rocha y los juveniles (Fagioli, Aimar e Isla), son los que se desempeñan de marcadores centrales. Madelón insinuó el viernes la posibilidad de quedarse con lo que tiene, pero eso fue antes de conocerse el avance por lo de Maizon Rodríguez, cuya gestión se viene haciendo desde hace un tiempo. La realidad es que Unión está presente en el mercado y algo va a traer, sobre todo por el cupo de Vargas (no necesariamente será un marcador lateral), por el que tiene un poco más de tiempo que lo restringido de Maizon.
Situación de Luna Diale y Mosqueira
A todo esto, se evaluará la situación de Luna Diale, que se fue con una molestia en uno de los isquiotibiales y se le practicarán estudios para determinar cuál es el grado de la lesión. En su lugar entró Malcorra, como volante por derecha, y su actuación fue muy buena, con una asistencia y convirtiendo un golazo de zurda a la salida de un córner.
La buena noticia la dio el propio entrenador y es el hecho de que Mosqueira evoluciona favorablemente y con mucha rapidez. Se habló en un primer momento de 45 a 60 días de recuperación, pero todavía no se cumplieron 20 y el técnico dijo que en un par de partidos lo podrá tener en cuenta para que vuelva al equipo.
Unión tiene toda una semana de trabajo pensando en el partido con Instituto, que será el lunes de la semana que viene, a las 21.15 en el 15 de Abril. Recordemos que el partido se programó para ese día porque el viernes y el lunes, el estadio será ocupado por los chicos que llegarán a la ciudad para disputar el torneo infantil Diego Barisone, cuya inauguración y finales se realizan, precisamente, en el muy cuidado césped del estadio de la avenida López y Planes.
Por último, el presidente del club, Luis Spahn, fue dado de alta el mismo sábado de su intervención preventiva en el sanatorio Santa Fe, después de la descompensación sufrida en ocasión de la inauguración del “Invencible”, el estadio multipropósito ubicado en la zona sur de la ciudad, cerca del CARD. Fue internado en observación y luego derivado a su domicilio, con algunas recomendaciones del caso pero ya activo para seguir con sus ocupaciones.
Por último, en Unión se sigue de cerca también la posibilidad de que Belgrano de Córdoba haga una oferta en los próximos días por Thiago Cardozo. La opción que tenía el club cordobés venció, por lo que tendrá que volver a negociar en otros términos con Unión, si es que desea sostener al buen arquero uruguayo, campeón con los “piratas” cordobeses y titular en el equipo de Belgrano.
Otro tema es el de Junior Marabel, pues es pretendido por Olimpia de Paraguay y Unión mantiene un porcentaje de su pase. De todos modos, en Olimpia arregló Avalos, con lo cual se desvanecería esta posibilidad de venta del centrodelantero que hoy está en Sarmiento y es uno de los artilleros del campeonato.