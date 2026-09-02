Amistoso de nivel

Cosmos FC tuvo una práctica de lujo con los profesionales de Unión

El equipo de la Liga Santafesina, dirigido por Martín Binni, realizó este martes una práctica formal ante un grupo de jugadores profesionales de Unión que necesitaban sumar minutos de fútbol. El encuentro fue conducido por Leonardo Madelón y terminó 5 a 0 para el conjunto tatengue. Una experiencia enriquecedora para el Tricolor, que además se llevó el reconocimiento y el afecto del entrenador y de los futbolistas rojiblancos.