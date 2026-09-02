Cosmos FC vivió una mañana muy especial en Casa Unión. El conjunto tricolor de la Liga Santafesina, que tiene por delante además el desafío de disputar el Torneo Regional Federal Amateur, fue invitado a compartir una práctica formal con un grupo de futbolistas profesionales de Unión que necesitaban sumar minutos de fútbol.
Cosmos FC tuvo una práctica de lujo con los profesionales de Unión
El equipo de la Liga Santafesina, dirigido por Martín Binni, realizó este martes una práctica formal ante un grupo de jugadores profesionales de Unión que necesitaban sumar minutos de fútbol. El encuentro fue conducido por Leonardo Madelón y terminó 5 a 0 para el conjunto tatengue. Una experiencia enriquecedora para el Tricolor, que además se llevó el reconocimiento y el afecto del entrenador y de los futbolistas rojiblancos.
La jornada tuvo un condimento particular: el encuentro fue dirigido por Leonardo Madelón, entrenador del plantel profesional tatengue que participa de las competencias de AFA. El técnico siguió atentamente cada movimiento, impartió indicaciones y condujo la práctica con la misma seriedad y profesionalismo que caracteriza su trabajo cotidiano.
La actividad se desarrolló en dos tiempos de 35 minutos y sirvió para que los futbolistas de Unión pudieran tener rodaje competitivo, mientras que para Cosmos FC representó una oportunidad inmejorable para medirse ante jugadores que forman parte de la estructura profesional del club de barrio.
En el resultado final, Unión se impuso por 5 a 0, aunque el marcador pasó a un segundo plano frente al verdadero objetivo de la jornada: sumar minutos, trabajar aspectos futbolísticos y compartir una experiencia que quedará guardada para todos los integrantes del plantel de Cosmos.
Reconocimiento y una foto para el recuerdo
Una vez finalizado el partido, Leonardo Madelón tuvo un gesto que fue especialmente valorado por la delegación de Cosmos FC. El entrenador felicitó a los jugadores del conjunto tricolor por la predisposición y el esfuerzo demostrado durante la práctica y compartió unos minutos con ellos antes de la despedida.
Como cierre de una mañana diferente, tanto Madelón como los futbolistas profesionales de Unión que participaron del encuentro se sumaron a una fotografía junto a todos los integrantes de Cosmos FC. Una imagen que sintetizó el espíritu de la jornada y el buen clima que se vivió durante la actividad.
Una experiencia diferente
Para Martín Binni, entrenador de Cosmos FC, la experiencia fue mucho más que una simple práctica de fútbol.
“Fue una experiencia única”, expresó el técnico, quien además agradeció especialmente a Leonardo Madelón por la recepción y el afecto brindado durante toda la jornada. Binni también destacó la “buena onda” del entrenador tatengue y de los jugadores que participaron de la práctica.
Para Cosmos FC, que atraviesa una temporada cargada de desafíos, este tipo de experiencias también significan aprendizaje y crecimiento.
El Tricolor se encuentra compitiendo en la máxima categoría de la Liga Santafesina y, al mismo tiempo, se prepara para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur, donde tendrá la posibilidad de representar nuevamente al fútbol liguista en el ámbito nacional.
Pero la competencia local no se detiene. Luego de esta particular jornada en Casa Unión, Cosmos FC volverá rápidamente a ponerse en modo Liga Santafesina. Este jueves, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, visitará a Deportivo Nobleza en Recreo, en un nuevo compromiso por el certamen doméstico.
Así, entre el fútbol profesional y la competencia liguista, Cosmos FC sumó una mañana distinta, de esas que dejan enseñanzas, vínculos y recuerdos.
Un entrenamiento que tuvo como protagonista al fútbol en su máxima expresión y que permitió al plantel tricolor compartir cancha con los profesionales de Unión bajo la conducción de un entrenador de la jerarquía de Leonardo Madelón.