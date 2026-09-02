Torneo Clausura

Dos adelantos ponen en marcha la tercera fecha

Colón de San Justo recibirá este miércoles a Universidad Nacional del Litoral, mientras que el jueves Deportivo Nobleza será local de Cosmos FC en Recreo. Ambos encuentros se adelantan debido a la participación del “Conquistador” y el “Tricolor” en el Torneo Regional Federal Amateur. La jornada se completará el sábado con el resto de la programación.