La máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol no detiene su marcha. Apenas disputadas las primeras jornadas del Torneo Clausura “Lautaro Fagioli”, la competencia ya tiene en marcha una nueva fecha, que comenzará esta semana con dos atractivos adelantos.
Dos adelantos ponen en marcha la tercera fecha
Colón de San Justo recibirá este miércoles a Universidad Nacional del Litoral, mientras que el jueves Deportivo Nobleza será local de Cosmos FC en Recreo. Ambos encuentros se adelantan debido a la participación del “Conquistador” y el “Tricolor” en el Torneo Regional Federal Amateur. La jornada se completará el sábado con el resto de la programación.
La tercera jornada tendrá actividad entre miércoles y jueves, con dos compromisos que concentran buena parte de la atención. Por un lado, Colón de San Justo recibirá a Universidad Nacional del Litoral, mientras que Deportivo Nobleza se enfrentará en Recreo con Cosmos FC. Ambos partidos tendrán también su correspondiente encuentro de División Reserva.
La razón de los adelantos está directamente relacionada con el calendario nacional. Tanto Colón de San Justo como Cosmos FC deberán afrontar el próximo fin de semana compromisos correspondientes al Torneo Regional Federal Amateur, por lo que sus encuentros por el certamen liguista fueron trasladados.
El “Conquistador” recibe a la UNL
El primer capítulo de la tercera fecha se escribirá este miércoles 2 de septiembre en el norte provincial. Colón de San Justo será anfitrión de Universidad Nacional del Litoral, en un duelo que tendrá como escenario la casa del “Conquistador”.
La jornada comenzará con el partido de Reserva, previsto para las 19.30, mientras que el encuentro correspondiente a Primera División se pondrá en marcha a las 21.30.
Para el compromiso principal fue designado como árbitro Juan Bonnin, quien tendrá como asistentes a Isaías Franco y Rodrigo Ramírez. En el encuentro preliminar, en tanto, el encargado de impartir justicia será Tomás Enriquez.
El conjunto de San Justo afronta una temporada exigente, con el desafío de competir simultáneamente en el ámbito doméstico y en el Federal Amateur. Esa doble competencia obliga a ajustar el calendario, pero también le otorga un condimento especial a cada presentación.
Del otro lado estará Universidad Nacional del Litoral, que buscará aprovechar la oportunidad para sumar en condición de visitante y continuar construyendo su camino en el Clausura. En una competencia que recién comienza a tomar forma, cada punto adquiere un valor importante pensando en las posiciones futuras.
El choque entre el “Conquistador” y la UNL aparece así como una interesante propuesta para abrir una nueva jornada del fútbol liguista.
Nobleza y Cosmos, mano a mano en Recreo
La acción continuará el jueves 3 de septiembre, esta vez en la ciudad de Recreo. Allí Deportivo Nobleza recibirá a Cosmos FC en otro de los partidos que anticiparán la tercera fecha.
La actividad comenzará a las 19 con el encuentro de Reserva, mientras que a las 21 llegará el turno del duelo de Primera División.
Gastón Freyre será el árbitro principal del encuentro de la máxima categoría y estará acompañado por Ignacio Ledesma y Martín Pereyra como asistentes. Para el partido de Reserva, el encargado de impartir justicia será Juan Balenzuela.
El cruce tendrá además el atractivo particular de reunir a dos equipos que tendrán por delante una agenda cargada. Cosmos FC, al igual que Colón de San Justo, tendrá participación en el Torneo Regional Federal Amateur, una competencia que reúne a representantes de distintas ligas del país y que exige una planificación especial por parte de los clubes.
Deportivo Nobleza, por su parte, intentará hacerse fuerte en Recreo y aprovechar la condición de local para quedarse con tres puntos importantes. El “Conquistador” recreíno buscará imponer su juego ante un Cosmos que llegará con la mirada puesta también en el desafío nacional.
Con estos dos adelantos, la Liga Santafesina comienza a transitar la tercera fecha de su Torneo Clausura “Lautaro Fagioli”. La competencia mantiene un ritmo intenso y vuelve a demostrar que, además de los tradicionales cruces de cada fin de semana, el calendario regional debe adaptarse a los compromisos que sus representantes afrontan fuera de la provincia.
La tercera fecha quedará completa el sábado 5 de septiembre, cuando se dispute el resto de los encuentros programados, todos desde las 16.
Así, entre miércoles, jueves y sábado, el Clausura volverá a poner en movimiento a los equipos de Primera y Reserva. Dos adelantos abrirán el camino y servirán también como antesala para una nueva presentación de los representantes santafesinos en el Federal Amateur.