Torneo de Fútbol Infantil

El Barisone los hace felices y, por cuatro días, también se sienten grandes

Atrevidos, inocentes, soñadores y hasta un poquito agrandaditos. Así viven los chicos de Santa Fe y la región una nueva edición del tradicional Torneo Diego Barisone. Durante cuatro jornadas, el predio CIFFU de Unión se transforma en el escenario donde el fútbol infantil se disfruta con intensidad, compañerismo y mucha ilusión. El domingo llegará la gran fiesta, con las finales en el estadio 15 de Abril.