Primera A

Nobleza y Colón SJ golpearon fuerte y arrancaron la fecha con una sonrisa

La tercera jornada del Clausura de Primera A comenzó con dos triunfos contundentes. Deportivo Nobleza goleó 3-0 a Cosmos FC en Recreo, mientras que el campeón Colón de San Justo se impuso por el mismo marcador ante Universidad. La fecha se completa este sábado con ocho encuentros.