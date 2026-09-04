El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol comenzó a transitar una nueva jornada y lo hizo con dos resultados que dejaron en claro la contundencia de sus protagonistas. Deportivo Nobleza y Colón de San Justo fueron claros, efectivos y no dejaron margen para la reacción de sus respectivos rivales.
Nobleza y Colón SJ golpearon fuerte y arrancaron la fecha con una sonrisa
La tercera jornada del Clausura de Primera A comenzó con dos triunfos contundentes. Deportivo Nobleza goleó 3-0 a Cosmos FC en Recreo, mientras que el campeón Colón de San Justo se impuso por el mismo marcador ante Universidad. La fecha se completa este sábado con ocho encuentros.
En Recreo, Deportivo Nobleza tuvo una noche para celebrar a lo grande. El conjunto conducido por Mario Donetti se hizo fuerte ante Cosmos FC y terminó imponiéndose por 3 a 0, en una actuación que le permitió sumar tres puntos importantes y recuperar protagonismo en el certamen. Goles: Adrián Berón, Agustín Moschino y Facundo Chacón.
Nobleza planteó el encuentro con decisión, encontró los caminos para lastimar y, una vez que consiguió sacar ventaja, manejó las acciones con autoridad.
Cosmos intentó reaccionar, pero no logró encontrar respuestas para torcer la historia. El equipo de Recreo aprovechó sus oportunidades y terminó construyendo una goleada que fue festejada con entusiasmo por todo el plantel y su gente.
El campeón mostró sus credenciales
En San Justo, mientras tanto, Colón de San Justo volvió a demostrar por qué llega a este Clausura con el cartel de campeón. El conjunto rojiblanco recibió a Universidad y se quedó con una victoria por 3 a 0, resultado que refleja la superioridad exhibida durante buena parte del encuentro. Goles: Ramiro Rotondo, Ezequiel Palacios y Mauricio Osurak.
El campeón no necesitó especular. Desde el comienzo buscó asumir el protagonismo, manejó los tiempos del partido y fue encontrando los espacios necesarios para marcar diferencias. Universidad intentó sostener el trámite, pero Colón SJ fue más preciso en los metros decisivos y terminó imponiendo su jerarquía.
Con el 3-0 definitivo, el equipo de San Justo sumó una nueva victoria y ratificó que pretende ser protagonista también en este segundo torneo de la temporada. Para Universidad, en cambio, quedó el desafío de recuperarse rápidamente y volver a sumar en las próximas jornadas.
Los dos partidos que abrieron la fecha dejaron, además, una señal clara: el Clausura comienza a tomar temperatura y cada punto adquiere un valor especial en una competencia que reúne a equipos con diferentes objetivos.
Ocho partidos para completar la jornada
La tercera fecha de la máxima categoría tendrá su continuidad este sábado 5 de septiembre, con ocho encuentros distribuidos en distintos escenarios de la región.
A las 15, Las Flores II recibirá a Independiente, con Matías Pereyra como árbitro. Desde las 16, Newell’s Old Boys será local de Nacional, bajo el control de Rubén Fernández.
En el mismo horario también jugarán Ateneo Inmaculada y Juventud Unida, con Maximiliano Moya como juez, y Deportivo Santa Rosa frente a Academia AC, partido que será dirigido por Lucas Muga.
La programación tendrá otros cuatro encuentros a partir de las 16. En San Justo, Sanjustino recibirá a Náutico El Quillá, con Ignacio Castellano como árbitro.
La Perla del Oeste será local de Gimnasia y Esgrima, con Joaquín Urbani; Ciclón Racing enfrentará a Unión, con Enzo Silvestre; y La Salle jugará ante Ciclón Norte, encuentro que tendrá a Miguel Mesquida como encargado de impartir justicia.
Así, con dos partidos ya disputados y ocho encuentros por jugarse, la tercera fecha del Clausura promete una intensa jornada de fútbol. Nobleza y Colón SJ ya hicieron su parte y dejaron su marca con sendos 3-0. Ahora, el resto de los protagonistas buscará responder dentro de la cancha y darle forma a una nueva fecha de la máxima categoría liguista.