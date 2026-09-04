Con gol de Marabel, Sarmiento ganó en Río Cuarto y tomó aire en la pelea por la permanencia

¡¡NO SE PUEDE CREER LA MALA FORTUNA DEL CAPITÁN!! Maffini se llevó puesta la pelota luego de un centro de Marabel y, con la mano, terminó marcando en contra el 1-0 de Sarmiento ante Estudiantes de Río Cuarto.



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