Sarmiento de Junín derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, en el partido que abrió la octava fecha del Torneo Clausura. El resultado le permitió sumar tres puntos importantes en la lucha por permanecer en Primera División.
Con gol de Marabel, Sarmiento ganó en Río Cuarto y tomó aire en la pelea por la permanencia
El Verde venció 2-0 a Estudiantes con un gol en contra de Gonzalo Maffini y un penal del ex-Unión. Alcanzó los 15 puntos en la Zona B.
Gonzalo Maffini, en contra, abrió el marcador a los seis minutos. Junior Marabel amplió la diferencia de penal a los 26 del complemento y aseguró la quinta victoria del Verde en el certamen.
Una ventaja temprana
Sarmiento golpeó en su primera aproximación. Marabel envió un centro al área y la pelota rebotó en el brazo de Maffini antes de ingresar al arco del conjunto cordobés.
Estudiantes buscó reaccionar mediante remates de Matías Valenti, Gabriel Alanís y Mauro Valiente. El local generó algunas aproximaciones, pero no consiguió igualar antes del descanso.
El equipo de Junín administró la ventaja y se mantuvo ordenado frente a los avances de su rival. El primer tiempo terminó con el marcador 1-0 para la visita.
Marabel aseguró el triunfo
En el complemento, Julián Mavilla recibió una infracción dentro del área y el árbitro Bryan Ferreyra sancionó penal. Marabel ejecutó el remate y convirtió el 2-0 a los 71 minutos.
Estudiantes intentó descontar durante el tramo final, pero Sarmiento sostuvo la diferencia y cerró el encuentro sin recibir goles.
Con el triunfo, el Verde quedó segundo en la Zona B con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas. Estudiantes permanece decimotercero con seis unidades, una victoria, tres empates y cuatro caídas.