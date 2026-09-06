Unión no está retirado ni mucho menos del mercado de pases y surgió una opción que no pudo ser confirmada oficialmente por El Litoral. Se trata del marcador lateral Tobías Rubio, que pertenece a Racing (institución con la que Unión está en conflicto por la falta de pago del pase de Nardoni y también el de Balboa) y que podría llegar a Santa Fe.
Unión ocuparía el cupo de Vargas por otro lateral: Rubio llegaría desde Racing
Si bien los cañones apuntaban a un volante interno, surgió esta posibilidad de sumar un lateral, más allá de que Vojvoda también lo utilizó de volante central en Racing. Mosqueira ya está recuperado.
Recordemos que el club tiene una posibilidad de sumar un futbolista por la lesión de Lautaro Vargas, quien este lunes será sometido a una intervención quirúrgica por la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, que se produjo la tarde de la derrota ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
En principio, Unión había apuntado a un volante interno, tal como lo señaló el propio Madelón cuando su equipo venció a Aldosivi en Mar del Plata, pero la recuperación acelerada de Mosqueira (se pensaba que iba a quedarse afuera de 45 a 60 días pero ya está para volver), probablemente hizo que se apuntara hacia otro lado.
Cambios en las prioridades de Unión
Puntualmente, la información que llega desde Buenos Aires a través del sitio Racing de Alma, señala lo siguiente: “El mercado de pases todavía no cerró para Racing. Si bien Leandro Córdoba fue el noveno y último refuerzo, todavía se pueden ir jugadores. A la espera de lo que pase con Nazareno Colombo, de un momento a otro se irá Tobias Rubio. El polifuncional defensor, sin lugar con Costas ni Vojvoda, tiene todo arreglado para pasar a Unión. Los de Santa Fe buscan un defensor. Y si bien en un primer momento había sonado el propio Colombo, por cuestiones económicas se terminará yendo el más joven.
Según pudo averiguar Racing de Alma, la operación se terminará haciendo a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra por el 50 % del pase. El monto del mismo por el momento no fue informado, pero será una buena chance de sumar minutos sobre el cierre de este segundo y último mercado de pases de 2026.
Detalles del posible préstamo de Rubio
Desde la llegada del nuevo técnico, y si bien no sumó minutos, Tobías Rubio pasó a ser considerado en otra posición. Al menos transitoriamente, Vojvoda lo supo probar en la pretemporada de volante central y hasta sumó algunos minutos en el amistoso contra Sportivo Barracas, ingresando en el segundo tiempo.
Tras el mercado de pases del verano último, Tobías Rubio sabía que le costaría sumar minutos en este primer semestre de Racing, aún con tres competencias por delante. Relegado por Ezequiel Cannavo y Gastón Martirena, el lateral por la derecha de 21 años apenas pudo disputar cinco partidos en lo que va del año, sólo uno de titular: en el triunfo por 3-1 sobre Independiente Petrolero de Bolivia, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana de la que la Academia quedo afuera por el 2-2 con Caracas de Venezuela.
Luego de la partida de Facundo Mura hacia el Inter Miami en el verano pasado, en condición de libre, a Rubio le comunicaron que la decisión del club era retenerlo. Pero finalmente Gustavo Costas pidió otro jugador en el puesto y arribó Ezequiel Cannavo, cedido hasta fin de este año y con una opción de compra de 2.500.000 dólares por el 100% de la ficha. Gracias a un rendimiento alto, rápidamente se ganó la titularidad.
El futbolista había sido cedido a Defensa y Justicia hasta fin de 2025 con una opción de compra de 700.000 dólares por el 70 % del pase. Con ese escudo participó de 10 partidos encuentros, seis desde el inicio”.
Hasta aquí lo que señala el sitio que sigue de cerca toda la información vinculada a Racing. Lo sorpresivo – al igual que el interés que en su momento tuvo Unión por Nazareno Colombo -, es que Racing es deudor de Unión y en conflicto. La Academia le debe el 30 por ciento del pase de Nardoni al fútbol brasileño (Unión solicitó la documentación de la venta y han señalado reiteradamente que Racing nunca quiso abonar lo que a Unión le corresponde de ese pase) y también le debe la segunda cuota del pase de Balboa al FC Pari Nizhny Novgorod de Rusia, que es la más suculenta en cuanto al monto, pues en la primera cuota que Racing pagó, se dedujeron los porcentajes correspondientes.
Conflictos económicos entre Unión y Racing
En estos días se vence el plazo otorgado por Afa por la lesión de Vargas (Unión no utilizó el cupo que se le abría por la salida de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia) y todo parece indicar que los caminos se conducen a Tobías Rubio, el lateral de 22 años recién cumplidos que llegará desde Racing.