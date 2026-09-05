Su sentencia

Stefano Callegari: “En el Nacional B siempre hay 12 tipos agarrándose en las áreas”

Surgido en Newell’s, hoy juega en Ecuador y protagonizó aquella jugada con Perales, cuando jugaba en Chicago, que impresionó a todos y le produjo una seria lesión en el tobillo. “Colón es un club de la A y es normal que la gente se vuelva ansiosa”, señala.