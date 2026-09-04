Cuando venció a Jorge Fernández

Hace 60 años, una noche de sábado, Monzón conquistaba al público porteño

Por primera vez lo pusieron en una jornada principal en el Luna Park y derrotó por decisión unánime al crédito de Buenos Aires. Fue el inicio de una carrera ascendente que lo llevó a ser el mejor boxeador de la historia de nuestro país.