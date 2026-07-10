Dolor en la comunidad

Falleció el Dr. Conrado Aparo, un referente de la traumatología en Santa Fe y el Hospital Alassia

El prestigioso traumatólogo, pionero en el Hospital de Niños y expresidente de su Fundación, dejó una huella imborrable en la salud pública santafesina y en la localidad de Sauce Viejo. Colegas, ex pacientes y la comunidad del nosocomio lo despiden con profunda emoción y gratitud por su intachable legado.