Fútbol Infantil

El Barisone cerró su décima edición con una fiesta inolvidable

El estadio 15 de Abril fue el escenario elegido para ponerle el broche de oro a cuatro jornadas cargadas de fútbol, emociones y encuentros. Unión Rojo, La Banda de Rafaela y la Selección Esperancina fueron los campeones de una edición que volvió a reunir a miles de chicos y familias.