Newell’s Old Boys de Santa Fe cumplió 90 años y decidió celebrarlo como mejor sabe: rodeado de su gente. En barrio Roma se vivió una noche especial, cargada de recuerdos, emociones y reconocimiento para una institución que durante nueve décadas construyó una identidad que excede largamente lo deportivo.
Newell’s Old Boys festejó sus 90 años junto a toda su gente
La institución de barrio Roma celebró una noche inolvidable junto a dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, exfutbolistas, familias y amigos que forman parte de su historia. Con la presencia de autoridades de la Liga Santafesina y representantes de distintos ámbitos, el club reafirmó su crecimiento institucional y deportivo. La nueva iluminación artificial y el proyecto de riego son parte de una etapa de crecimiento que acompaña su participación en la máxima categoría liguista y el desarrollo de todas sus divisiones, en ambas ramas.
La familia rojinegra se reunió para compartir un aniversario que quedará guardado en la memoria del club.
Dirigentes, jugadores, integrantes del cuerpo técnico, exfutbolistas de distintas generaciones, familias y amigos dijeron presente en una celebración que tuvo como principal protagonista a la institución y a quienes, a lo largo de los años, hicieron posible su crecimiento.
El presidente Federico García encabezó la celebración acompañado por el vicepresidente Miguel Cantero y por integrantes de la comisión directiva. También estuvieron presentes representantes de distintos ámbitos de la vida santafesina, dirigentes vinculados al fútbol y amigos que mantienen un vínculo permanente con la institución.
Desde la Casa Madre del fútbol regional acompañó el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quien compartió el festejo con la dirigencia y la familia de Newell’s.
También se hicieron presentes referentes de diferentes espacios, entre ellos Julio "Paco" Garibaldi, Eugenio Fernández y Sergio “Checho” Basile, además de amigos y allegados que forman parte de la vida cotidiana del club.
Entre las presencias que aportaron una cuota especial de emoción estuvo Orlando Medina, exjugador de Colón y reconocido amigo de la gente de Newell’s, quien compartió una jornada en la que las camisetas y las rivalidades quedaron de lado para darle paso al afecto y al reconocimiento por una institución con profunda pertenencia barrial.
También acompañaron Juan Gervasoni, de Kalcomax, y representantes de Pasión Liga y Diario El Litoral, junto con una gran cantidad de integrantes de la comunidad deportiva santafesina.
Una historia construida entre todos
Los 90 años no fueron solamente una fecha en el calendario. Para Newell’s Old Boys representaron la posibilidad de mirar hacia atrás, reconocer el camino recorrido y, al mismo tiempo, proyectarse hacia el futuro.
Por eso, uno de los momentos más significativos de la noche fue el encuentro entre distintas generaciones. Exjugadores que defendieron la camiseta durante diferentes décadas volvieron a compartir una mesa con quienes hoy representan al club dentro de la cancha.
La historia apareció en cada conversación, en cada recuerdo y en cada abrazo. Los protagonistas de ayer se encontraron con los de hoy para celebrar una camiseta que se mantiene vigente y que continúa siendo un punto de encuentro para cientos de familias.
“Es una noche fantástica y están todos los que siempre acompañan al club en la diaria. Agradecemos que nos acompañen en esta celebración de los 90 años”, expresó Federico García, presidente de Newell’s Old Boys, sintetizando el espíritu de una celebración que tuvo como denominador común el sentido de pertenencia.
El dirigente destacó, además, el presente que atraviesa la institución y el esfuerzo que se viene realizando para mejorar las condiciones de trabajo y crecimiento.
Una institución que mira hacia adelante
El presente encuentra a Newell’s en una etapa de crecimiento. La inauguración de la iluminación artificial fue uno de los grandes logros alcanzados en los últimos tiempos, una obra largamente esperada que permite ampliar las posibilidades de utilización de sus instalaciones y mejorar las condiciones para entrenamientos y partidos.
Pero el club no pretende detenerse allí. Entre los próximos objetivos aparece la concreción del riego artificial y otras mejoras destinadas a continuar fortaleciendo la infraestructura.
Son proyectos que forman parte de una mirada institucional que entiende que el crecimiento deportivo necesita estar acompañado por mejores espacios y herramientas para quienes forman parte de la entidad.
En lo deportivo, Newell’s Old Boys sostiene su presencia en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol. El desafío competitivo es acompañado por un trabajo integral que alcanza a todas las categorías de la institución y contempla tanto el fútbol masculino como el femenino.
Ese desarrollo de las divisiones formativas representa una de las bases fundamentales para el futuro. Allí se encuentran los chicos y chicas que diariamente entrenan, aprenden y construyen sus primeros vínculos con el deporte, pero también con los valores y la identidad de la institución.
Noventa años después de aquel comienzo, Newell’s continúa siendo un club de barrio, pero con una mirada que trasciende sus límites. Es la casa de generaciones de jugadores, dirigentes, familias, colaboradores y vecinos que encontraron en sus colores un lugar de pertenencia.
La celebración de los 90 años sirvió para reunir pasado, presente y futuro. Para recordar a quienes dejaron su huella, abrazar a quienes hoy sostienen la camiseta y renovar el compromiso con los que vendrán.
En barrio Roma hubo una noche de fiesta. Hubo recuerdos, emoción y orgullo. Hubo una familia completa celebrando una historia que lleva nueve décadas escribiéndose.
Feliz en tu día, Newell’s Old Boys de Santa Fe. Que los próximos 90 años y camino al centenario encuentren a la institución siempre creciendo, siempre junto a su gente y siempre defendiendo con orgullo los colores que forman parte de la historia deportiva y social de Santa Fe.