Aniversario en barrio Roma

Newell’s Old Boys festejó sus 90 años junto a toda su gente

La institución de barrio Roma celebró una noche inolvidable junto a dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, exfutbolistas, familias y amigos que forman parte de su historia. Con la presencia de autoridades de la Liga Santafesina y representantes de distintos ámbitos, el club reafirmó su crecimiento institucional y deportivo. La nueva iluminación artificial y el proyecto de riego son parte de una etapa de crecimiento que acompaña su participación en la máxima categoría liguista y el desarrollo de todas sus divisiones, en ambas ramas.