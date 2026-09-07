Unión volvió a festejar en el estadio 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón derrotó 3-2 a Instituto de Córdoba en un partido cargado de goles, emociones y un final con expulsados.
Reviví los goles de Unión ante Instituto
El Tatengue venció 3-2 a la Gloria este lunes en Santa Fe. Cuello, Tarragona y Misael Aguirre marcaron los tantos del equipo de Leonardo Madelón.
La visita se puso en ventaja durante el primer tiempo por intermedio de Leonel Mosevich, pero el Tate reaccionó antes del descanso y consiguió dar vuelta el marcador en el complemento.
Cuello puso el empate
Instituto abrió el marcador tras un cabezazo de Mosevich, pero Unión encontró rápidamente la respuesta. Después de un centro desde la derecha de Janson Pintado, Tarragona no alcanzó a conectar y apareció detrás de todos Lautaro Cuello.
El delantero controló la pelota dentro del área y definió con precisión para superar a Marcos Ledesma y establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.
Gol de Cuello para el 1-1
Tarragona dio vuelta el partido
Apenas comenzado el segundo tiempo llegó el segundo del Tate. Cuello avanzó por izquierda y envió un centro al área que encontró a Cristian Tarragona llegando desde atrás.
El capitán conectó un cabezazo desde lejos que sorprendió a Ledesma y puso el 2-1. Fue el gol número 16 de Tarragona con la camiseta rojiblanca durante 2026.
Gol de Tarragona para el 2-1
El primero de Misael Aguirre
Unión amplió la diferencia en el complemento con uno de los jugadores que ingresaron desde el banco. Misael Aguirre reemplazó a Cuello y necesitó pocos minutos para convertir.
El juvenil aprovechó un error de la defensa de Instituto y sacó un potente remate de zurda para marcar el 3-1. Fue su primer gol en Primera División con la camiseta tatengue.
Gol de Aguirre para el 3-1
Instituto descontó sobre el final mediante Juan De la Fuente y llevó el partido hasta un cierre ajustado. Poco después, Tarragona fue expulsado tras una intervención del VAR y Gallardo también vio la roja en la visita.
El marcador no volvió a modificarse y Unión se quedó con el triunfo por 3-2 en el 15 de Abril. Con los tres tantos de este lunes, el equipo rojiblanco llegó a diez goles convertidos en sus últimos tres partidos.