Ahí anda el viejo/nuevo Unión de Leo Madelón en el feroz fútbol argentino. Se terminó un torneo, empezó el otro, hubo parate por el Mundial, mercado de invierno y otra vez a la cancha. Cambiaron las caras, los nombres, los apellidos y los dorsales.
Unión es el equipo más goleador de Argentina: “Tarra” hizo solito casi la mitad
El nuevo equipo de Madelón sigue igual que el otro: 39 goles en 24 partidos y diez gritos en los últimos tres cotejos. El propio Tarragona clavó 16 en lo que va del 2026 y con la rojiblanca llegó a 21 gritos en 47 partidos. Impresionante.
Pasan los jugadores...el gol sigue saliendo
Sin embargo, el "camaleónico" Unión de Leo Madelón camina siempre a la red. Este lunes, hubo "Misa" tatengue con el Dios del Gol. Es que, más allá de la roja, Tarragona parece un pibito de 18 (como Aguirre) y no un delantero maduro de 35 años que grita un gol cada dos partidos con esta camiseta abastonada.
Ese ADN es el mismo, aunque solamente la única línea del equipo que se repita de un semestre al otro sea (más allá de Mansilla) el binomio de ataque: Tarragona-Estigarribia. Los hace "Tarra", pero algo tendrá el ex Atlético Tucumán que sostiene titularidad en el medio del desierto con la peor sequía que puede sufrir un "9": no embocarla.
Esta salidera del gol en las últimas tres fechas (Aldosivi, Sarmiento e Instituto), con diez gritos, lo consolidaron como el equipo más goleador de la temporada en el fútbol argentino: son 39 festejos en 24 partidos. ¿Quiénes lo siguen?: Independiente Rivadavia de Mendoza con 38; Boca, Gimnasia de La Plata y el otro Independiente con 31.
Unión, que con un presupuesto terrenal es el que junta más campanadas de gol en Argentina, esconde otro dato que sorprende: a los 35 años, su capitán, goleador, jugador-hincha y referente, Cristian Tarragona, lleva 16 goles. O sea, casi la mitad de los que hizo la Madeloneta desde febrero a septiembre.
Por eso es que "jode" al Mundo Unión la roja del lunes, cuando Instituto había descontado pero Unión no era encerrado contra Mansilla. Lamolina, que jugó al "Gallito Ciego" toda la noche en Santa Fe (no vio el scrum de Alarcón, ni la caída de Luna ni la de Tarragona), lo expulsó a instancias del VAR.
"Nos deja mal lo de Tarra, son esas explosiones de VAR", dijo Leo que consideró que "en la jugada del primer gol de Instituto, había infracción". De todas formas, en Modo Madelón, aseguró que "a Lamolina le avisaron del VAR y cuando te llaman es difícil. Dirigió bien".
¿Qué es lo que puede pasar con Tarragona?: ni la propia AFA, tan complicada en sus contradicciones "justicieras", lo sabe. Por lo pronto, el Tate realizará el descargo administrativo lo más completo posible. Ejemplo: hace mucho tiempo que al delantero no lo expulsan en partidos del fútbol argentino.
Incluso, se dice, algunos dirigentes tatengues fueron a hablar con el juez Lamolina en los vestuarios del 15 de Abril, ni bien terminado el partido con Instituto.
Los pesimistas afirman que "no zafa de dos fechas afuera"; los optimistas se ilusionan con "una sola jornada afuera". Después de Talleres, asoman Independiente y Boca en el camino del Tate.
Madelón alegre "por lo de los chicos"
La postal del final, con la gente gritando allá arriba ese último silbatazo como si fuera otro gol de Unión, encontró a chicos como Tomás Fagioli, Lucas Ayala y Emilio Giaccone de titulares, con ingresos de Misael Aguirre, Nazareno Fazzi o Mateo Peresutti.
"Lo de los chicos es una tarea difícil que estamos haciendo. Uno sufre mucho porque hay que implementar cosas nuevas, tenemos que usar métodos de entrenamiento sencillos. Me alegra mucho lo de los chicos, necesitan una seguidilla de partidos para agarrar confianza, hay chicos empujando de abajo que vienen bien."
"Estoy tranquilo porque los pibes van a dar todo. Hay una actitud muy buena, que no deja crecer al rival", dijo Leo.
Y en medio del festejo, el DT de Unión habló de las ventas a granel del equipo anterior: "Es difícil, yo decía que alguno se iba a ir, contra los mercados de pases no podés hacer nada".
"No te queda otra que seguir y luchar; a veces uno piensa en irse, pero lo que me incentiva es que hay un cimiento de jugadores muy bueno. Tengo que hablar bien de inferiores, como vienen trabajados. Eso me hace quedarme."
Explicó lo del refuerzo que llega de Racing: "Tobías Rubio viene mañana (por hoy), estuvimos analizando entre todos y sabe jugar de dos, de cuatro, entiende la línea de cinco. Es un elemento más que sumamos, viene de un club grande, tendrá que sumar adentro del plantel."
Y de cara al cruce de este sábado, a las 20 contra Talleres en el Mario Alberto Kempes, Madelón (sin Tarrgona pero con Palacios), aseguró que "vamos a ir a una cancha complicada, no viene bien Talleres pero no hay que confiarse de eso, todos quieren salir rápido de ese momento malo".