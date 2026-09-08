Cambiaron los jugadores pero no el ADN

Unión es el equipo más goleador de Argentina: “Tarra” hizo solito casi la mitad

El nuevo equipo de Madelón sigue igual que el otro: 39 goles en 24 partidos y diez gritos en los últimos tres cotejos. El propio Tarragona clavó 16 en lo que va del 2026 y con la rojiblanca llegó a 21 gritos en 47 partidos. Impresionante.