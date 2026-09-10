Unión aguarda el viaje a Córdoba para jugar este sábado a las 20 contra Talleres, sin Tarragona, a la vez que indirectamente está expectante de la posible venta de Zenón, por parte de Boca, al Atlas de México, ya que el club posee el 20 por ciento de los derechos económicos.
Unión, el viaje a Córdoba, la vuelta de Palacios y más plata por Zenón
Habría un solo cambio en el equipo de Madelón y Boca tiene acordada la transferencia de Kevin Zenón al Atlas de México. Ingresaría 1,2 millones de dólares más al al club.
A propósito de esto último, se menciona que la venta se hará sobre la base de 6 millones de dólares, con lo que a Unión ingresarían 1,2 millones, en un mercado de invierno en el que el club “hizo caja” con todas las ventas que se realizaron (Del Blanco, Profini, Maizon Rodríguez, Thiago Cardozo, la salida de Mauro Pittón, los derechos de formación de Jerónimo Domina, algo por el porcentaje que aún posee de Machuca y ahora esto de Zenón).
Después de varios días de negociaciones, el Xeneize llegó a un acuerdo con el Atlas de México para vender al correntino en una cifra que rondaría los 6.000.000 de dólares por el 100 % de su pase. La operación se aceleró en las últimas horas y, si no aparecen inconvenientes con la documentación, el volante podría viajar en estas horas para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por cuatro años.
Los tiempos, de hecho, apremian. El mercado de pases en México cierra este viernes 11 de septiembre y por eso ambos clubes ya intercambian contratos para terminar de formalizar una transferencia que dejará dinero también en Unión: Boca posee el 80% de la ficha y el club santafesino conserva el 20% restante.
El correntino disputó apenas 13 partidos en lo que va del año, solamente cuatro como titular, con nueve ingresos desde el banco. Nunca terminó de adueñarse nuevamente de un puesto, aunque consiguió convertirse en una alternativa para diferentes sectores del mediocampo y el ataque.
Su última titularidad fue además una buena muestra de esa recuperación. Ante Gimnasia, en Mendoza, Zenón fue desde el arranque y convirtió el 2-1 parcial con una muy buena definición. Luego, frente a San Pablo por la Sudamericana, estuvo entre los suplentes aunque finalmente no ingresó.
Respecto de lo futbolístico, desde el mismo lunes a la noche, en la tranquilidad de Casa Unión y ya con el 3 a 2 ante Instituto consumado, Leo Madelón comenzó a pensar en el partido con Talleres y en el equipo que pondrá para ir a jugar en el Mario Alberto Kempes cordobés.
Sin Tarragona, una alternativa rápida y práctica es apostar al regreso de Palacios, luego de las dos fechas que le impuso el Tribunal, en reemplazo del delantero y capitán, que atraviesa por un gran momento y será, sin dudas, una ausencia notoria el próximo sábado.
Si Madelón resuelve esto, cambiaría el dibujo táctico y pasaría a jugar con un 4-4-1-1. Con Estigarribia como único punta, cualquiera de los volantes ofensivos puede jugar detrás de él, en esa posición de media punta y delante de los cuatro del medio. Palacios, Malcorra y Cuello están en condiciones de jugar en esa posición y cumpliendo esa función.
Una alternativa factible es que lo haga Malcorra, quien además posee un excelente remate de media distancia y quizás sea más rápido que los otros dos a la hora de resolver en espacios reducidos. Si es así, Mansilla; Pintado, Fagioli, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Giaccone y Cuello; Malcorra y Estigarribia podría ser la formación titular para visitar al equipo de Omar De Felippe, que viene de perder ante San Lorenzo.
“No estoy conforme con mi rendimiento”
Marcelo Estigarribia, el delantero de Unión, hizo declaraciones en el programa “Unión en tu dial” por Sol Play y señaló que “hace más de un año y medio que estoy en Unión y es el lugar en el que quiero estar. Yo no estoy conforme con el rendimiento que tengo y sé que puedo dar mucho más. Me tocó estar afuera por lesiones, no pude hacer una buena pretemporada, no pude jugar los amistosos con normalidad y eso era una parte importante de la pretemporada. Igualmente, de a poco me voy sintiendo mejor y los partidos me están dando confianza. El del lunes fue el partido donde mejor me sentí”, señaló el delantero rojiblanco.
“Yo quiero convertir y lo que me preocupa es no tener las posibilidades. Por ahí le quedan a otros compañeros pero no me quedan a mí. Lo importante es el equipo, por supuesto, pero en lo personal, eso es lo que me preocupa”, agregó el delantero de Unión, que está tratando de reencontrarse con el rendimiento que tuvo en otros momentos.
Sobre las críticas que recibe, dice que “duelen porque uno es humano y sufre. De todos modos, tengo amor propio, entiendo al hincha que siempre quiere ganar y a veces lo que se ve fácil desde afuera no es tanto desde adentro”, finalizó.