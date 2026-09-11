Las tres victorias consecutivas logradas por el equipo de Leo Madelón, colocaron a Unión en una posición expectante no solo en la tabla de la zona A (pensando en el Reducido por el título de campeón), sino también en la tabla anual, que es la que clasifica para las copas y en la que Unión se sitúa en un lugar expectante.
Talleres-Unión: el más goleado contra el más goleador de la zona
Se enfrentan los extremos en cuanto a efectividad. Unión viene de tres victorias consecutivas y de marcar diez goles. Talleres, luego de la ida de Sampaoli, quiere encontrar su rumbo con de Felippe.
Además, Unión viene de conseguir 10 goles en esos tres partidos, lo cual es el mejor reaseguro para pensar en un resultado positivo ante un rival que no ha dado la talla en función de las individualidades que posee, aunque la salida de Sampaoli y el ingreso de De Felippe (más allá de la derrota con San Lorenzo) permiten suponer que habrá un mejoramiento del equipo cordobés, que se ha convertido en uno de los equipos más permeables del torneo, en contrapartida con Unión, que es el más eficaz de la zona.
De todos modos, Unión ha perdido a su “as de espadas” en este momento. Cristian Tarragona se ha convertido en el jugador más influyente pero fue expulsado el lunes pasado ante Instituto y tendrá que quedarse afuera de este partido, aunque podrá jugar el sábado que viene ante Independiente en el 15 de Abril.
En contrapartida, podrá volver Julián Palacios, que ya cumplió con las dos fechas que le otorgó el Tribunal por su expulsión en Mar del Plata. Y todo indica que será la única modificación – la de Palacios por Tarragona – para enfrentar a Talleres en el Mario Alberto Kempes.
Esto motivará un pequeño retoque en el esquema, pasando Malcorra unos metros arriba a desempeñarse como un media punta. En realidad, cualquiera de los tres volantes más ofensivos está en condiciones de jugar en ese lugar. Palacios, Malcorra y Cuello son futbolistas, aunque diferentes en cuanto a características, con la misma capacidad para jugar como “enganches” y abastecer al más adelantado, que seguirá siendo un Estigarribia que sabe que está en deuda y tiene que mejorar.
El resto del equipo no sufrirá variaciones, en principio, más allá de que Mosqueira ya está en condiciones de jugar y, de hecho, lo hizo ingresando en el segundo tiempo del encuentro frente a Instituto en Santa Fe. Allí seguirá jugando Giaccone, para acompañar a un Menossi que más allá de alguna molestia física que ha tenido, viene rindiendo en muy buena forma desde el comienzo del torneo.
Así, Unión visitará a Talleres con Mansilla; Pintado, Fagioli, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Giaccone y Cuello; Malcorra y Estigarribia.
Un rival necesitado
Con la presión de cortar una racha negativa y despegar del fondo de la tabla de posiciones, Talleres de Córdoba se prepara para recibir a Unión, con el arbitraje de Nazareno Arasa. El compromiso marcará el estreno de Omar De Felippe en el banco albiazul jugando en condición de local, tras haber asumido hace pocos días y debutar con un tropiezo por 1-0 frente a San Lorenzo. El Matador ostenta apenas cinco puntos en ocho presentaciones y sabe que el margen de error en el certamen se ha reducido al mínimo.
"De esta situación se sale trabajando. A la par del esfuerzo, la intención es inclinarse por los futbolistas de mayor experiencia para recuperar el rumbo", es lo que se señala desde el entorno del cuerpo técnico del ex combatiente de Malvinas.
Para este choque clave, el entrenador alista un esquema 4-2-3-1 con modificaciones de peso en todas las líneas:
- Defensa: Román Riquelme cumplió su fecha de suspensión y regresará a la zaga en lugar de Valentín Fascendini. Estará acompañado por Matías Catalán como segundo marcador central, con Augusto Schott en el lateral derecho y Gabriel Báez (o Alexandro Maidana) por la izquierda.
- Mediocampo: Federico Fattori dejó atrás una molestia física y ocupará la plaza de Matías Galarza, quien fue expulsado en Boedo. Formará el doble pivote junto a Juan Sforza, en tanto que Franco Cristaldo (o Lautaro Ortiz) actuará como enlace.
- Ataque: Agustín Álvarez se mantendrá como la principal referencia de área, escoltado por Rick (Rick Lima Morais) sobre una de las bandas y Valentín Depietri (o el posible ingreso de Diego Valoyes) por el otro extremo.
La probable de Talleres sería con Ezequiel Unsain.; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez (o Alexandro Maidana); Juan Sforza, Federico Fattori; Franco Cristaldo (o Lautaro Ortiz); Valentín Depietri (o Diego Valoyes), Rick, Agustín Álvarez.