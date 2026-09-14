El retorno de Cristian Tarragona a la titularidad en el once de Unión para recibir a Independiente está más cantado que el Himno Argentino en una fecha patria.
Viene el “Rojo”, vuelve Tarragona y Madelón mete mano: ¿Eric titular?
Un grande como el Rey de Copas pisará López y Planes: el Tate buscará volver a la victoria con el aliento de su gente. Más allá del lógico retorno del goleador, el entrenador podría cambiar la sociedad ofensiva y algo más.
La vuelta del capitán, referente y goleador
Es que el máximo anotador de la temporada criolla, que tiene un gol cada dos partidos con la rojiblanca a bastones, fue la gran ausencia en el Mario Alberto Kempes. De todos modos, habrá más retoques.
"Somos un equipo muy joven y ahí está el problema. Ahora tengo que resolver rápido, hacer un equipo duro. No pasa por los nombres. Si tenemos que sacar a alguien, sale y no hay ningún problema", dijo Leonardo Carol Madelón después de la derrota en Córdoba.
La semana, post Talleres y antes de recibir al Rey de Copas, arranca con la idea que el entrenador meterá otros retoques, además de la lógica y necesaria vuelta del goleador, referente y capitán.
"A mí me alegra que haya hecho gol otra vez. Venía de mucho tiempo en el que le costaba jugar. Es un elemento bueno y va a agarrar confianza", agregó el coach tatengue respecto de "La Perla", Eric Ramírez. Quizás por allí estaría uno de los famoso retoques para volver a ganar en casa contra Independiente de Avellaneda.
Hay dos datos que son contundentes a favor de Ramírez, un refuerzo que fue pedido especialmente por Madelón. Primero, en pocos partidos con la camiseta de Unión, ya sumó dos goles para su cuenta. Segundo, en sus tiempos en el "Lobo" armó dupla con Tarragona y se conocen casi de memoria.
La ficha personal de Eric Ramírez marcar que entre Gimnasia y el Globo disputó 264 partidos oficiales, convirtió 44 goles y aportó 15 asistencias. En silencio, arrancó demasiado bien en Unión: jugó poco y marcó dos goles.
De todos modos, no sería el único retoque que ordenaría Leo Madelón, porque al volver a armar una dupla con dos delanteros (Cristian Tarragona-Eric Ramírez), le estaría "sobrando" uno de todos los volantes y todo-campistas que no tuvieron funcionamiento contra Talleres en el Kempes.
Palacios, Menossi, Giaccone, Cuello y Malcorra: de cara a lo que se viene son cinco nombres para cuatro lugares, con defensa zonal en el fondo y los dos atacantes mencionados en la ofensiva.
Independiente, el grande que llega el sábado, jugó mejor pero no le pudo ganar a San Lorenzo de Almagro. Este resultado le impide acercarse a la punta de la Zona A, y tras el partido, su entrenador, Jadson Viera, destacó la mejora en el rendimiento de sus jugadores.
El Independiente de Jadson Viera
Viera expresó: "Tengo dos sensaciones: una el rendimiento y otra el resultado. El partido en sí fue bastante controlado por nosotros. Creo que el equipo hizo un primer tiempo espectacular, pero en el segundo tuvimos un poco menos de claridad.
"Estamos en un momento en el que el rival nos convierte golazos y el rendimiento de los jugadores baja a medida que avanza el partido."
Respecto al gol anotado por Juan Arrayago, el DT se mostró satisfecho: "Nos pone muy contento por Juan, que está en un proceso bastante avanzado. Partido a partido está mejorando y me alegra por él, aunque debemos tener paciencia, ya que puede cometer errores propios de su edad."
Viera también se refirió a la percepción del resultado: "La sensación de todos es que el resultado no fue justo, pero me quedo con las cosas que mejoramos."
Además, envió un mensaje a los hinchas: "Le puedo decir que tenemos un Cuerpo Técnico honesto, que trabajamos por y para Independiente 24/7. A veces dicen que no nos conoce nadie, pero venimos de un equipo grande.
"Estoy aquí con una gran responsabilidad y vivo para el club. El funcionamiento va a mejorar, aunque en algún momento nos vamos a equivocar, siempre trabajando para sacar lo mejor para Independiente", cerró el DT del Rojo.