El sábado 16.45 Independiente en el 15 de Abril

Viene el “Rojo”, vuelve Tarragona y Madelón mete mano: ¿Eric titular?

Un grande como el Rey de Copas pisará López y Planes: el Tate buscará volver a la victoria con el aliento de su gente. Más allá del lógico retorno del goleador, el entrenador podría cambiar la sociedad ofensiva y algo más.