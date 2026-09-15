Las sensaciones en Newell’s son ambiguas. Por un lado, existe la satisfacción de saber que el equipo volvió a ser competitivo, que nadie se lo lleva por delante y que salió invicto de la seguidilla de partidos más brava en la fase regular de la Zona A del Torneo Clausura.
Newell’s superó tres pruebas exigentes, pero le llega la hora de ganar
La “Lepra” salió ilesa de los complejos choques frente a Estudiantes de La Plata, Central y Vélez. Fueron tres empates positivos, pero al no sumar de a tres, salió de la zona de clasificación a los playoffs. El domingo visita a Platense, con la necesidad de cantar victorias
Por el otro, queda la desazón de mirar la tabla luego de la novena fecha del campeonato y comprobar que después de los tres empates consecutivos, la “Lepra” salió del lote de los ocho primeros que clasifican a los mata-mata del torneo local.
Es verdad que todavía faltan varios partidos para definir a los ocho equipos por zona que accederán a la instancia final del Clausura, pero a los dirigidos por Frank Kudelka les llega la hora de ganar para no perder el tren.
Cuando los “leprosos” observaron el calendario del torneo en este segundo semestre del año, rápidamente identificaron que la seguidilla más compleja iba a estar entre la fecha 7 y la 9.
Estudiantes de La Plata de visitante, el clásico en cancha de Central y Vélez, que hace rato es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, en el “Coloso Marcelo Bielsa”. Una vez consumados esos tres choques bravos, se puede decir que Newell’s salió ileso, con tres empates consecutivos.
Esa sensación se refuerza cuando se toma en cuenta la forma en que consiguió esos tres puntos. Ante el “Pincha”, el trámite fue adverso para la “Lepra” y el arquero Josué Reinatti fue la gran figura del partido.
En el clásico rosarino, el gol del empate de Matías Cóccaro, en el minuto 93 del partido, se gritó fuerte en el Parque de la Independencia de Rosario. Y ante el “Fortín”, si bien Newell’s mereció más, el tanto de la igualdad de Alan Soñora llegó en el instante final del encuentro.
El tema es que, a medida que Newell’s iba sumando de a uno, varios de sus rivales en la Zona A del Clausura fueron sumando de a tres y de esa forma el equipo de Kudelka se cayó del lote de los ocho primeros. Terminada la novena jornada del torneo, los “rojinegros” ocupan el noveno puesto, con 13 puntos, los mismos que tienen Lanús (7°) y Unión (8°), que tienen mejor diferencia de gol.
La autocrítica de Frank Kudelka
Por eso, para la “Lepra” será clave ganar el próximo encuentro ante Platense, que se jugará el domingo que viene a las 5 de la tarde en Vicente López.
“Hemos jugado tres partidos bravos. Después de Banfield sabíamos que empezábamos a jugar contra equipos que estaban más arriba y en los tres, teniendo dificultades, al equipo se lo ve en un tono de no ser superado. Está siendo muy competitivo en función de los rivales que le tocan”, analizó el entrenador Frank Kudelka luego del último empate de local ante Vélez.
“Nos falta un buen tramo. Va a ser dificultoso y exigente entrar en zona de clasificación”, reconoció luego.
Puntos rescatados en el final
Pensando en los tres empates consecutivos, Kudelka consideró que “la sumatoria es exigua, tres puntos de nueve, pero desde el punto de vista de la competitividad estuvimos muy bien. Ahora hay que recaudar puntos”.
Y acerca del juego de su equipo, evaluó que “en los primeros tiempos estamos más ansiosos y en los segundos pensamos más. Hay veces que superás al rival y otras que te superan. Yo le doy valor a los rivales, jamás hablo mal de ellos, hablo de mí”.
Proyectando hacia el duelo del domingo que viene, Newell’s podría tener una ventaja y es que el “Calamar” tiene un exigente partido de Copa Libertadores entre semana, ante Fluminense de Brasil. Los dirigidos por Martín Palermo deberán hacer todo el desgaste para tener una chance de pasar a las semifinales de la competencia, ya que en el partido de ida jugado en Brasil cayeron por 2 a 0.