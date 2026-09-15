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Newell’s superó tres pruebas exigentes, pero le llega la hora de ganar

La “Lepra” salió ilesa de los complejos choques frente a Estudiantes de La Plata, Central y Vélez. Fueron tres empates positivos, pero al no sumar de a tres, salió de la zona de clasificación a los playoffs. El domingo visita a Platense, con la necesidad de cantar victorias