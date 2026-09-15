El Patinódromo Municipal de la ciudad de Rosario vibró con el inicio del patinaje de velocidad en los Juegos Suramericanos 2026. Ante un marco de público entusiasta que colmó las tribunas del predio, se disputaron las finales de los 1000 metros sprint en las ramas femenina y masculina, en una jornada a pura adrenalina que dejó las primeras grandes emociones de las pruebas de pista.
Juegos Suramericanos 2026: Colombia dominó las finales de patinaje y Argentina festejó en el podio
Rosario fue testigo de las finales en ambas ramas, en una jornada donde la delegación colombiana ratificó su potencia continental, mientras que la selección nacional cosechó un valioso podio.
Colombia dominó en mujeres
En la prueba femenina de 1000m sprint, la colombiana Kollin Castro se quedó con el primer lugar al cruzar la meta con un tiempo de 1:32.648. La chilena Catalina Lorca obtuvo la medalla de plata al finalizar a solo +0.221 (1:32.869), mientras que la gran alegría local llegó de la mano de la argentina Naiara Sagasti, quien se adjudicó la medalla de bronce con un registro de 1:33.504 (+0.856).
La definición de las damas se resolvió en un final muy ajustado, donde la ecuatoriana Gabriela Vargas terminó cuarta a apenas 8 milésimas del podio (+0.864). Por su parte, la argentina Micaela Siri completó una gran actuación alcanzando la octava posición de la clasificación final (1:35.541).
Tascón se impuso en hombres
En la rama masculina de los 1000m sprint, la delegación colombiana volvió a subir a lo más alto del podio gracias a Jhon Tascón, quien se quedó con el triunfo registrando un tiempo de 1:27.165. El segundo puesto fue para el paraguayo Julio Mirena (+1.061) y la medalla de bronce quedó en manos del chileno Gabriel Reyes (+1.188).
Por el lado de la representación argentina, Tobías González finalizó en la 5.ª posición con un tiempo de 1:38.673, mientras que Ken Kuwada ocupó el 6.º lugar con 1:43.598, en una exigente carrera que demandó máxima exigencia física y en la que el colombiano Juan Mantilla no logró completar el recorrido.