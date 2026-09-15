Los Fan Fest vuelven a abrir sus puertas este martes 15 de septiembre con propuestas en las tres ciudades que son sede de los Juegos Suramericanos. Habrá música en vivo, actividades culturales, radio, intervenciones y encuentros vinculados con el deporte.
Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15
Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en los Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Horarios, artistas y escenarios.
Entre los principales shows de la jornada se destacan Turf en Rafaela, Los Totora en Santa Fe y una programación que se extenderá durante todo el día en Rosario.
Santa Fe: Los Totora cierran la jornada
El Parque del Sur tendrá propuestas desde la mañana y música durante toda la tarde y la noche.
- 9 a 12: Radio LT9 — Escenario 2.
- 14 a 16: LT10 — Escenario 2.
- 14 a 16: DJ — Escenario 1.
- 17: Agos Firpo — Escenario 1.
- 18: Rizoma — Escenario 1.
- 19: DJ — Escenario 1.
- 20: Los Totora — Escenario 1.
Rosario: música, cultura y actividades durante todo el día
El Parque Independencia, el Museo del Deporte y la CapiPlaza concentrarán buena parte de la programación.
- 10 a 15: Circo Lumiere — CapiPlaza.
- 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radio y streaming — Independencia 2.
- 14: DJ Iva — Independencia 1.
- 15: DJ — Museo del Deporte.
- 15: Rodri Fre — Independencia 1.
- 16: RESUENA, Ministerio de Cultura — Independencia 1.
- 17: Rya — Museo del Deporte.
- 17: DJ — Independencia 1.
- 17: Vóley Playa + “La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento”, con charlas y entrevistas — Independencia 2.
- 18 a 20: Radio F1, DJs — Independencia 2.
- 18:15 a 20:15: Premiaciones — Independencia 1.
- 20:30: DJ Pipo, Un Poco de Ruido — Independencia 1.
Rafaela: Turf, música y baile
La programación se repartirá entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo.
Microestadio
- 14 a 18: DJ Julián Pucheta.
- 17: Monte Adentro.
- 19: Ponele Cumbia.
- 20: Turf.
Velódromo
- 16: JIVA, coreografía abajo del escenario.
- 17: Luketón.
- 18: Andrés Bernini.
La programación de los Fan Fest continuará durante los Juegos Suramericanos con música, espectáculos, gastronomía y actividades para todas las edades.
Consultá la grilla completa de los Fan Fest en https://fanfest.santafe2026.ar/.