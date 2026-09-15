Rugby

Copa Santa Fe: CRAI, Uni y Alma ganaron y llegan con chances a la fecha final

Previo al inicio de los juegos se disputó la penúltima fecha del certamen que reúne a los representantes de la Unión Santafesina. El gitano goleó en casa a Brown de San Vicente y es único puntero con 31, dos más que Universitario y 4 por encima de los esperancinos que aún sueñan. La última jornada, tras los Odesur.