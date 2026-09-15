Entre jueves y viernes de la semana pasada, previo al inicio de las competencias en el marco de los Juegos Suramericanos que hasta el 26 de septiembre se disputan en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, se jugaron los cuatro encuentros correspondientes a la octava y anteúltima fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino.
Copa Santa Fe: CRAI, Uni y Alma ganaron y llegan con chances a la fecha final
Previo al inicio de los juegos se disputó la penúltima fecha del certamen que reúne a los representantes de la Unión Santafesina. El gitano goleó en casa a Brown de San Vicente y es único puntero con 31, dos más que Universitario y 4 por encima de los esperancinos que aún sueñan. La última jornada, tras los Odesur.
En el mini certámen que reúne a los representantes de la Unión Santafesina de Rugby, el puntero CRAI no tuvo inconvenientes para superar en casa a Brown de San Vicente, sosteniendo el lugar de privilegio de cara a la fecha final prevista para fin de mes y una vez culminados los Odesur.
Pese a golear, el gitano no pudo asegurar el primer puesto y la clasificación a la gran final contra el vencedor de la zona Rosario como consecuencia de los triunfos de Universitario y Alma Juniors. Ambos elencos sumaron con punto bonus y de esta manera sostienen posibilidades de arrebatarle la vanguardia a un CRAI que en el último juego de su calendario deberá visitar a Cha Roga en Santo Tomé.
Supremacía local
Yendo a lo ocurrido en la octava fecha de la Copa Santa Fe, el primero de los duelos tuvo lugar en la noche del jueves en la ciudad de Sauce Viejo, donde Santa Fe Rugby dio cuenta de Cha Roga por un categórico 64 a 27 con el arbitraje de Leonardo Del Río. También el jueves pero en Esperanza, Alma Juniors se hizo fuerte en casa y sumó el triunfo con punto bonus tras derrotar 43 a 12 a La Salle.
Pasando al viernes, el líder CRAI no tuvo piedad de Brown de San Vicente y lo venció por un amplio marcador de 87 a 7 para acumular 5 unidades que lo sostienen bien arriba en la tabla y lo dejan a un paso de ganar el grupo. Su escolta, Universitario, también sumó con bonus en casa luego de vencer 37 a 17 a CRAR de Rafaela en Barrio Las Delicias.
Posiciones y lo que viene
Con estos 4 triunfos locales, la octava y penúltima fecha de la Copa Santa Fe se cerró con la tabla de posiciones ordenada de la siguiente manera: CRAI 31, Universitario de Santa Fe 29, Alma Juniors de Esperanza 27, CRAR de Rafaela 22, Santa Fe Rugby 18, La Salle Jobson 14, Cha Roga 6, Querandí RC 1.
En caso de ganar en la última fecha por cualquier resultado, el gitano se adjudicará la primera fase y representará a la Unión Santafesina en la gran final por el título ante el vencedor del duelo entre Duendes y Uni, los dos mejores de Rosario en esta Copa. Si no consigue un resultado positivo, CRAI deberá seguir con atención lo que ocurra con Uni y con Alma en sus respectivos duelos.
La novena y última jornada está prevista para el próximo sábado 26 con los siguientes cotejos: Cha Roga - CRAI, La Salle - Universitario, Brown - Alma Juniors y Querandí RC - Santa Fe Rugby.
En reserva no hubo actividad y las posiciones tienen como puntero al propio CRAI con 29, Santa Fe Rugby 24, CRAR de Rafaela 21, Universitario de Santa Fe 20, Alma Juniors de Esperanza 16, Cha Roga Club 15, La Salle Jobson 13, Brown de San Vicente 5, Querandí RC 2.
Además, el sábado y por el grupo Desarrollo, San Carlos Rugby superó con amplitud a Coronda RC por 102 a 5. La continuidad de este certamen está prevista para el próximo sábado 10 de octubre con los choques entre Jorge Newebery de Gálvez - Coronda RC y San Jorge Rugby con Guaycurúes de Sunchales.
Las posiciones quedaron del siguiente modo: San Carlos RC 30, Corondá RC 12, Guaycurúes de Sunchales 9 y Atlético San Jorge 6.