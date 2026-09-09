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Maximiliano Pullaro
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Con grandes figuras, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés tienen sus planteles confirmados

El rugby se desarrollará en el Hipódromo de Rosario del 18 al 20 de septiembre. Las chicas buscarán su clasificación a los Panamericanos 2027.

Marcos Moneta, figura del seven a nivel internacional, será uno de los protagonistas del equipo argentino de seven. Crédito: Prensa UAR (Gonzalo Prados).Marcos Moneta, figura del seven a nivel internacional, será uno de los protagonistas del equipo argentino de seven. Crédito: Prensa UAR (Gonzalo Prados).
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Los seleccionados argentinos de seven masculino y femenino tienen definidos a los planteles que representarán a Los Pumas 7’s y a Las Yaguaretés, una disciplina que se disputará del 18 al 20 de septiembre en Rosario, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cada rama tendrá en juego no solamente la medalla de oro, sino también una plaza a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas 7’s ya tienen asegurada su clasificación, tras haberse consagrado campeones del Panamericano Junior disputado en Asunción el año pasado.

No obstante, Las Yaguaretés deberán conseguir ese cupo en este certamen, de lo contrario intentará lograrlo en el Campeonato Sudamericano a disputarse en octubre.

Yaguaretés confirmadas: Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.

Los Pumas 7’s: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Santiago "Toto" Mare, el capitán, otro de los que dirá presente en la ciudad de Rosario. Crédito: Prensa UAR (Gonzalo Prados).Santiago "Toto" Mare, el capitán, otro de los que dirá presente en la ciudad de Rosario. Crédito: Prensa UAR (Gonzalo Prados).

El fixture de Los Pumas 7’s

Viernes 18 de septiembre

17:26 hs: vs. Paraguay

20:08 hs: vs. Perú

Sábado 19 de septiembre

14:44 hs: vs. Colombia

17:26 hs: vs. Chile

20:08 hs: vs. Uruguay

Domingo 20 de septiembre

16:20 hs: vs. Brasil

Paula Pedrozo y Cristal Escalante, dos de las doce Yaguaretés confirmadas por el entrenador nahuel García. Créditos: Prensa UAR (Guillermo Callizo).Paula Pedrozo y Cristal Escalante, dos de las doce Yaguaretés confirmadas por el entrenador nahuel García. Créditos: Prensa UAR (Guillermo Callizo).

El fixture de Las Yaguaretés

Viernes 18 de septiembre

15:50 hs: vs. Perú

18:32 hs: vs. Chile

Sábado 19 de septiembre

15:50 hs: vs. Paraguay

18:32 hs: vs. Colombia

Domingo 20 de septiembre

15:14 hs: vs. Uruguay

A lo lejos, Los Ángeles 2028

El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 quedó confirmado por World Rugby: participarán 12 equipos masculinos y 12 femeninos, con Estados Unidos clasificado de forma automática por ser el país anfitrión.

Los cuatro mejores equipos de cada rama en las posiciones finales del SVNS Championship 2027 (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux) asegurarán su lugar, mientras que otras seis plazas (una por cada región, incluida Sudamérica – una plaza) se definirán en clasificatorios regionales durante la segunda mitad de 2027.

El cupo restante en cada competencia se resolverá recién en junio de 2028, en el Repechaje Olímpico.

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