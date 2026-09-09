Los seleccionados argentinos de seven masculino y femenino tienen definidos a los planteles que representarán a Los Pumas 7’s y a Las Yaguaretés, una disciplina que se disputará del 18 al 20 de septiembre en Rosario, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Con grandes figuras, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés tienen sus planteles confirmados
El rugby se desarrollará en el Hipódromo de Rosario del 18 al 20 de septiembre. Las chicas buscarán su clasificación a los Panamericanos 2027.
Cada rama tendrá en juego no solamente la medalla de oro, sino también una plaza a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Los Pumas 7’s ya tienen asegurada su clasificación, tras haberse consagrado campeones del Panamericano Junior disputado en Asunción el año pasado.
No obstante, Las Yaguaretés deberán conseguir ese cupo en este certamen, de lo contrario intentará lograrlo en el Campeonato Sudamericano a disputarse en octubre.
Yaguaretés confirmadas: Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.
Los Pumas 7’s: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
El fixture de Los Pumas 7’s
Viernes 18 de septiembre
17:26 hs: vs. Paraguay
20:08 hs: vs. Perú
Sábado 19 de septiembre
14:44 hs: vs. Colombia
17:26 hs: vs. Chile
20:08 hs: vs. Uruguay
Domingo 20 de septiembre
16:20 hs: vs. Brasil
El fixture de Las Yaguaretés
Viernes 18 de septiembre
15:50 hs: vs. Perú
18:32 hs: vs. Chile
Sábado 19 de septiembre
15:50 hs: vs. Paraguay
18:32 hs: vs. Colombia
Domingo 20 de septiembre
15:14 hs: vs. Uruguay
A lo lejos, Los Ángeles 2028
El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 quedó confirmado por World Rugby: participarán 12 equipos masculinos y 12 femeninos, con Estados Unidos clasificado de forma automática por ser el país anfitrión.
Los cuatro mejores equipos de cada rama en las posiciones finales del SVNS Championship 2027 (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux) asegurarán su lugar, mientras que otras seis plazas (una por cada región, incluida Sudamérica – una plaza) se definirán en clasificatorios regionales durante la segunda mitad de 2027.
El cupo restante en cada competencia se resolverá recién en junio de 2028, en el Repechaje Olímpico.