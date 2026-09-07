En la tarde del primer sábado de septiembre, 4 encuentros le dieron continuidad a la Copa Santa Fe de rugby masculino. En esta oportunidad se jugaron los partidos correspondientes a la séptima fecha del mini certamen que tiene como protagonistas a los representantes de la Unión Santafesina.
Copa Santa Fe: CRAI derrotó a La Salle y es único líder al término de la 7° fecha
El sábado se le dio continuidad al certamen provincial, con acción para los representantes de la Unión Santafesina. El gitano aprovechó la fecha libre de Uni y sacó 2 puntos de ventaja a 2 jornada del final. Universitario y Duendes definirán mano a mano al ganador de la Rosarina.
Aprovechando que el entonces líder, Universitario, tuvo que cumplir con su jornada de descanso, fue el CRAI el que se hizo fuerte en condición de visitante y ganó con punto bonus para tomar la delantera cuando restan 2 fechas para el final.
Con una contundente actuación, el gitano se impuso sobre La Salle en Cabaña Leiva por 52 a 22, para sumar 5 unidades que lo dejan encima de todos con 26, dos más que el elenco del barrio Las Delicias.
El tercer lugar del clasificador quedó en poder del CRAR, que este sábado derrotó como local a Alma Juniors de Esperanza por 32 a 27 en un emotivo encuentro en la cabecera del Departamento Castellanos. Con este marcador, los de Rafaela suman 21 y los vigentes campeones quedaron con 20.
Completando el calendario del sábado, Santa Fe Rugby le ganó como visitante a Brown en San Vicente por 22 a 15, mientras que en Santo Tomé Cha Roga dio cuenta de Querandí por un contundente 48 a 19.
Con los resultados de la fecha 7, CRAI manda con 26, Uni lo sigue con 24, más atrás aparece CRAR con 21 y Alma Juniors con 20. El quinto lugar lo comparten SFRC y Brown con 17, luego asoma La Salle con 14, Cha Roga con 6 y cierra Querandí con un solo punto.
Santa Fe lidera en Reserva
Como preliminar, en cada una de las canchas donde hubo acción del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia, se disputaron los cotejos válidos por la séptima fecha del certamen en el divisional de reserva.
En Cabaña Leiva, CRAI superó a domicilio a La Salle por 56 a 10 y quedó como único puntero del campeonato. Además, en San Vicente, Santa Fe Rugby goleó a Brown por un categórico 87 a 12 y Alma Juniors al CRAR en Rafaela por 27 24. Finalmente, Cha Roga superó sin atenuantes a Querandí por 69 a 5.
Con estos marcadores, las posiciones en el torneo de reserva de Copa Santa Fe quedaron de la siguiente manera: CRAI 29, SFRC 24, CRAR 22, Universitario 20, Alma y Cha Roga 15, La Salle 13, Brown 5 y Querandí 2.
La octava fecha del certamen se disputará una vez finalizados los Juegos Suramericanos que comienzan el próximo sábado en toda la provincia de Santa Fe.
Uni y Duendes, la final en Rosario
También en la tarde del sábado, se disputaron los cotejos de semifinales de la Copa Santa Fe entre los representantes de la Unión Rosarina de Rugby. En condición de visitante, Duendes no tuvo inconvenientes para dejar en el camino a Logaritmo tras derrotarlo por 52 a 3 para meterse en el partido por el título.
En segundo turno, también a domicilio, Universitario consiguió un ajustado triunfo sobre Old Resian por 19 a 14. De este modo, ambos vencedores se medirán tras los Juegos para definir al ganador de la zona Rosario.
Según establece el reglamento, el vencedor de Uni y Duendes chocará con el ganador de la zona Santa Fe para dirimir en campo al gran ganador de esta edición 2026 de la Copa Santa Fe de la disciplina.