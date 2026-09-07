Rugby

Copa Santa Fe: CRAI derrotó a La Salle y es único líder al término de la 7° fecha

El sábado se le dio continuidad al certamen provincial, con acción para los representantes de la Unión Santafesina. El gitano aprovechó la fecha libre de Uni y sacó 2 puntos de ventaja a 2 jornada del final. Universitario y Duendes definirán mano a mano al ganador de la Rosarina.