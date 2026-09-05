Rugby

Los Pumas remontaron, estuvieron arriba y terminaron igualando con Australia

En el último partido disputado en el país en el marco de la presente temporada, el seleccionado argentino reaccionó tras un comienzo adverso, remontó un 14-0 y llegó a ponerse 28-21 frente a Australia. Sin embargo, algunos errores propios y un try penal en el tramo final dejaron el marcador igualado 28-28 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.