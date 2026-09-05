El seleccionado argentino reaccionó tras un comienzo adverso, remontó un 14-0 y llegó a ponerse 28-21 frente a Australia. Sin embargo, algunos errores propios y un try penal en el tramo final dejaron el marcador igualado 28-28 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.
Los Pumas remontaron, estuvieron arriba y terminaron igualando con Australia
En el último partido disputado en el país en el marco de la presente temporada, el seleccionado argentino reaccionó tras un comienzo adverso, remontó un 14-0 y llegó a ponerse 28-21 frente a Australia. Sin embargo, algunos errores propios y un try penal en el tramo final dejaron el marcador igualado 28-28 en el Malvinas Argentinas de Mendoza.
Los Pumas fueron de menor a mayor en una primera etapa que comenzó cuesta arriba ante Australia. El conjunto visitante aprovechó las oportunidades que tuvo y llegó a sacar una diferencia de 14 puntos, pero Argentina reaccionó sobre el cierre y consiguió irse al descanso con el marcador igualado.
El comienzo fue favorable para los Wallabies, que encontraron espacios y aprovecharon sus posibilidades para tomar rápidamente el control del partido. A los 21 minutos, Harry Wilson apoyó el primer try de la tarde y Ryan Lonergan sumó la conversión para poner a Australia 7-0 arriba.
Los Pumas no conseguían imponer su juego y, apenas seis minutos después, volvieron a sufrir. Max Jorgensen llegó al ingoal y, nuevamente con la conversión de Lonergan, los visitantes estiraron la ventaja a 14-0.
Sin embargo, el seleccionado argentino comenzó a cambiar el desarrollo del encuentro en el tramo final de la primera etapa. El equipo dirigido por Felipe Contepomi ganó protagonismo, encontró mejores combinaciones y empezó a acercarse con mayor peligro al ingoal australiano.
A los 35 minutos llegó el descuento. Pablo Matera apoyó el primer try argentino y Santiago Carreras se encargó de la conversión para dejar el marcador 14-7.
El envión continuó y Los Pumas encontraron nuevamente el camino al try apenas cuatro minutos más tarde. Ignacio Mendy logró quebrar la defensa australiana y apoyó el segundo try argentino. Carreras volvió a acertar la conversión y estableció el 14-14.
Así, después de un arranque complicado y de estar dos tries abajo, Argentina consiguió reaccionar a tiempo y se fue al descanso con un empate que reflejaba la recuperación del equipo.
Paridad
El segundo tiempo mantuvo la intensidad y la paridad que había mostrado el cierre de la primera etapa. Australia volvió a golpear primero, pero Los Pumas respondieron rápidamente y llegaron a tener el partido a su favor.
Apenas seis minutos después de la reanudación, Josh Canham apoyó el tercer try de los Wallabies y Harry Wilson convirtió para devolverle la ventaja a la visita. Australia pasó a ganar 21-14.
Los Pumas no tardaron en reaccionar. A los 14 minutos, Ignacio Ruiz consiguió apoyar en el ingoal australiano y Santiago Carreras volvió a mostrarse efectivo con el pie. La conversión dejó nuevamente el partido igualado, esta vez 21-21.
Argentina atravesaba entonces uno de sus mejores momentos del encuentro y consiguió dar vuelta el marcador diez minutos más tarde. Pablo Matera volvió a ser protagonista y apoyó su segundo try de la tarde, mientras que Carreras completó la acción con otra conversión.
Los Pumas pasaron a ganar 28-21 y parecían encaminarse hacia una victoria que, minutos antes, parecía difícil de imaginar.
Pero Australia no bajó los brazos. El seleccionado argentino tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia y comenzar a asegurar el triunfo, aunque distintas imprecisiones y errores propios terminaron impidiéndole sacar mayor provecho de su ventaja.
La paridad volvió a instalarse en el Malvinas Argentinas y el conjunto visitante encontró su premio en el tramo final. A los 69 minutos, un try penal le permitió a Australia alcanzar nuevamente la igualdad y establecer el 28-28 definitivo.
Los últimos minutos encontraron a ambos equipos buscando el desnivel, pero ninguno consiguió romper nuevamente la paridad.
De esta manera, Los Pumas dejaron escapar una victoria que por momentos parecía estar al alcance de la mano. Después de remontar un 0-14, pasar a ganar 28-21 y mostrar una notable reacción, el seleccionado argentino terminó repartiendo puntos con Australia en Mendoza.
El empate dejó sensaciones encontradas para el equipo de Felipe Contepomi: la capacidad de recuperación y el carácter para dar vuelta el partido, pero también el sabor amargo de una victoria que estuvo cerca y que finalmente se escapó por errores propios.
Pedido de justicia
A más de cuatro años del asesinato de Federico Martín Aramburu, ocurrido en París en marzo de 2022, la Unión Argentina de Rugby acompaña a su familia y seres queridos ante el próximo inicio del juicio, que se desarrollará del 7 al 25 de septiembre ante la Cour d’assises de la capital francesa.
Federico tenía 42 años y era padre de tres hijos. Formado en el Club Atlético de San Isidro (CASI), vistió la camiseta de Los Pumas (PUMA N° 623) y desarrolló gran parte de su carrera y su vida en Francia, dejando una profunda huella en la comunidad del rugby de ambos países.
En este momento tan significativo, el rugby argentino apoya a la familia de Federico y hace visible el pedido de JUSTICIA POR FEDE, con una camiseta con la que entraron al campo Los Pumas para el precalentamiento.