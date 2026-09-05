El Estadio Mundialista Malvinas Argentinas volvió a vestirse de rugby para recibir a Los Pumas y Australia. En una jornada marcada por el frío mendocino, el movimiento turístico y un fuerte clima deportivo, la provincia vivió una verdadera fiesta alrededor del seleccionado argentino.
El color y calor de una gélida tarde en Mendoza
El frío, el colorido y las distintas aristas que dejó una jornada especial en el mítico estadio Malvinas Argentinas.
El invierno se hizo sentir con fuerza en Mendoza. Durante la jornada, la temperatura fue una de las protagonistas, con una sensación térmica que llegó apenas a 1 grado. Sin embargo, el frío no pudo frenar a los hinchas, que desde temprano comenzaron a acercarse a la zona del estadio.
Fin del semana multideportivo
Mendoza tuvo una agenda deportiva de alto voltaje. Mientras Los Pumas enfrentaron a Australia en el Malvinas Argentinas, en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió a Boca. El domingo, además, la actividad continuará con el encuentro entre Deportivo Maipú y Patronato.
La coincidencia de eventos convirtió a la provincia en un verdadero punto de encuentro para los amantes del deporte. De hecho, las autoridades mendocinas habían previsto un importante operativo por la concentración de público en la zona del Parque General San Martín.
La presencia de visitantes también se hizo notar. Mendoza recibió durante el fin de semana a numerosos turistas, muchos de ellos atraídos por la posibilidad de combinar una visita a la provincia con una jornada deportiva de primer nivel.
El partido de Los Pumas ante Australia volvió a poner a la ciudad en el centro de la escena deportiva nacional, con hoteles, restaurantes y distintos sectores vinculados al turismo acompañando el movimiento generado por el evento.
La previa tuvo su propio atractivo en el Fan Fest, donde se vivió un ambiente cargado de color y entusiasmo. Entre camisetas, banderas y familias, predominó la presencia de público proveniente de distintos puntos de Cuyo y también del sur del país.
El espacio funcionó como una antesala ideal para el partido y permitió que la jornada comenzara varias horas antes del ingreso al estadio. La organización había previsto justamente una Fan Fest para que mendocinos y visitantes pudieran compartir la previa del encuentro.
Personalidades presentes
Entre las figuras conocidas que dijeron presente apareció Serafín Dengra, uno de los ex Pumas que sigue vinculado afectivamente al rugby argentino.
Dengra dialogó con EL LITORAL y recordó distintas etapas de su carrera, haciendo especial referencia a las amistades que fue construyendo a lo largo de los años con gente de ambas orillas del Paraná. Una muestra de que el rugby, muchas veces, trasciende los resultados y los escenarios.
Y si de rugby mendocino se trata, hubo nombres que no podían faltar. Federico Méndez, Miguel Ruiz y Eusebio Guiñazú estuvieron presentes en la jornada y fueron parte del espectáculo alrededor de Los Pumas.
Tres referentes nacidos en la provincia que representan distintas generaciones de un rugby mendocino que mantiene su vínculo con el seleccionado nacional y que, cada vez que Los Pumas llegan a Mendoza, vuelve a sentirse protagonista.
Entre frío, camisetas, turistas, recuerdos y mucho rugby, el Malvinas Argentinas volvió a ser escenario de una jornada especial para el deporte argentino.