Remontada insuficiente en Jujuy

Los Pumas pagaron caro su desorden defensivo ante la contundencia de los Wallabies

El seleccionado nacional fue de menor a mayor en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, pero la puntería oceánica y las fallas propias inclinaron la balanza en el primer tiempo (22-14), configurando un trámite adverso que no se pudo revertir.