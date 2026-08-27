A cuatro años de su última presentación en la provincia, Los Pumas tienen todo preparado para recibir a Australia este sábado, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. Será el primero de los dos Test-Match que disputarán ambos seleccionados, ya que la revancha se jugará el próximo sábado 5 de septiembre en Mendoza.
Todo listo para una nueva presentación de Los Pumas: el sábado ante Australia
El seleccionado argentino recibe este sábado a los Wallabies desde las 16. Contepomi mantiene el mismo XV que enfrentó a Sudáfrica.
El equipo conducido por Felipe Contepomi llega después de la ajustada derrota ante Sudáfrica por 17-10, en Vélez.
Australia, por su parte, afrontará su primer compromiso frente al seleccionado argentino bajo la conducción de su nuevo entrenador, Les Kiss.
Los Wallabies vienen de conseguir dos triunfos ante Japón: 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.
Los Pumas arribaron a la capital jujeña el pasado viernes y durante su estadía realizaron distintas actividades, entre ellas un entrenamiento abierto para el público en el estadio 23 de Agosto.
Australia, en tanto, desarrolló durante toda la semana su preparación en Buenos Aires y tiene previsto arribar este jueves a la provincia de Jujuy.
Tercera presentación de Los Pumas en Jujuy
El duelo ante Australia será el tercer partido oficial de Los Pumas en Jujuy. La primera presentación se produjo en 2017, cuando el seleccionado argentino derrotó a Georgia por 45-29.
Cinco años después, en 2022, el estadio 23 de Agosto volvió a recibir al equipo nacional. En aquella oportunidad, Los Pumas vencieron a Escocia por 26-18, en el debut de Michael Cheika como entrenador del seleccionado argentino.
Ahora será el turno de Australia, en un partido que representa una nueva oportunidad para el equipo de Contepomi de continuar ajustando detalles de cara a los compromisos internacionales que tendrá durante la segunda mitad del año.
Contepomi mantiene el mismo XV
Respecto del equipo que enfrentó a Sudáfrica en Vélez, Contepomi decidió mantener los mismos 15 titulares. El banco de suplentes volverá a ser "tradicional" con cinco forwards y tres backs, y no 6-2 como ante los bicampeones del mundo.
Entre los relevos se destacan los ingresos de Rodrigo Martínez y Nicolás Roger, mientras que Matías Moroni, con 98 caps, será una de las principales alternativas para el conjunto argentino.
Pablo Matera continuará como capitán, mientras que Guido Petti y Santiago Carreras serán los vicecapitanes.
La formación de Los Pumas
El XV titular estará conformado por Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.
Como suplentes estarán Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.