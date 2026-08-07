Los Pumas están a horas de uno de esos partidos que todos quieren jugar. Este sábado, desde las 16, Argentina recibirá a Sudáfrica en Vélez, ante un estadio que promete estar colmado y frente al bicampeón del mundo.
Mendy y Penoucos: entre el desafío y la ilusión de enfrentar a los Springboks
El wing será titular ante Sudáfrica, mientras que el tercera línea estará entre los suplentes y podría hacer su debut oficial. Ambos hablaron sobre lo que significa enfrentar al bicampeón del mundo en un Vélez que estará colmado.
Voces protagonistas
Ignacio Mendy será titular y volverá a enfrentar a los Springboks, justamente el rival ante el que debutó con Los Pumas en 2021. Después de tres años alejado del seleccionado, su regreso tuvo como escenario el histórico triunfo ante Irlanda, en Dublín. Ahora tendrá otra oportunidad de mostrarse desde el inicio.
"Será un partido áspero, muy duro. Ellos te vienen a jugar directo con las formaciones fijas. El partido no va a ser perfecto, vamos a cometer errores y lo importante va a ser cómo salir de esos errores", analizó Mendy.
Aunque ya cuenta con experiencia internacional, el wing no se siente demasiado lejos de quienes podrían debutar. "Yo tampoco tengo tantos partidos, tengo cinco. Lo vivo como si fuera también un debut", reconoció.
No obstante, dejó un mensaje para sus compañeros que podrían tener su “primera vez” con la camiseta argentina: "Es entrar a disfrutarlo. Va a estar increíble, será una fiesta contra los bicampeones del mundo. Es una oportunidad increíble y es entrar a disfrutarlo y a jugar al rugby".
Uno de los que esperará el debut
Por su parte, Juan Penoucos (22 años recién cumplidos), estará entre los suplentes y, si Felipe Contepomi sus colaboradores así lo deciden, tendrá su estreno oficial con Los Pumas. Para él, la previa se mueve entre la ilusión y la necesidad de controlar los nervios.
"Estoy muy contento con la noticia y con el posible debut, pero tratando de llevarlo tranquilo, no volverme loco. Al final del día es un partido de rugby", explicó.
El salto será enorme: del Súper Rugby Américas y la URBA, a compartir cancha con figuras como Siya Kolisi y Eben Etzebeth. Pero Penoucos intenta no dejarse llevar por los nombres.
"El partido va a ser muy duro. Ellos son los bicampeones del mundo, son muy fuertes en las formaciones fijas. Pero nosotros estuvimos entrenando un montón para poder ganarlo", aseguró.
También será su primera experiencia ante un estadio de semejante magnitud. "Será mi primera vez en un partido así, con tanta gente. Pero tengo que enfocarme en el juego y en lo que tengo que hacer", finalizó Penoucos, formado en el Club de Remo de Azul y con actualidad en Belgrano Athleticy Pampas.