La previa, con El Litoral como testigo

Mendy y Penoucos: entre el desafío y la ilusión de enfrentar a los Springboks

El wing será titular ante Sudáfrica, mientras que el tercera línea estará entre los suplentes y podría hacer su debut oficial. Ambos hablaron sobre lo que significa enfrentar al bicampeón del mundo en un Vélez que estará colmado.