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Este sábado a las 16

Los Pumas ultimaron detalles en Vélez y están listos para enfrentar a Sudáfrica

El seleccionado argentino realizó el habitual Captain Run en el "José Amalfitani". El desafío ante los Springboks está en marcha.

Los Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando NicolaLos Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando Nicola
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En la antesala del esperado test internacional frente a Sudáfrica, Los Pumas realizaron este viernes el tradicional Captain's Run en el estadio José Amalfitani, escenario que este sábado, desde las 16, albergará el primer compromiso de la serie ante los bicampeones del mundo.

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Durante los primeros minutos del entrenamiento, abierto a la prensa, el plantel conducido por Felipe Contepomi trabajó de manera distendida, aunque con la lógica concentración que demanda un compromiso de semejante magnitud.

Los Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando NicolaLos Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando Nicola

Se pudieron observar ejercicios de movilidad y activación física y algunos trabajos de destrezas con pelota, pases y coordinación.

Los Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando NicolaLos Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando Nicola

También hubo tiempo para que los pateadores ajustaran la puntería con envíos a los postes, mientras el resto del plantel continuaba con movimientos específicos de cara al encuentro. Tal es el caso de "Coco" Ruiz y Leonel Oviedo que "afinaron puntería" en el line out.

Los Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando NicolaLos Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando Nicola

Con el último entrenamiento completo y todos los detalles ajustados, el seleccionado argentino ya quedó listo para afrontar un nuevo examen de máxima exigencia frente al actual bicampeón del mundo, en un duelo que marcará el inicio de una serie de enorme importancia en la temporada internacional.

Los Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando NicolaLos Pumas realizarin el Captain Run en el "José Amalfitani". Crédito: Fernando Nicola
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