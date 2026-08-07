En la antesala del esperado test internacional frente a Sudáfrica, Los Pumas realizaron este viernes el tradicional Captain's Run en el estadio José Amalfitani, escenario que este sábado, desde las 16, albergará el primer compromiso de la serie ante los bicampeones del mundo.
Los Pumas ultimaron detalles en Vélez y están listos para enfrentar a Sudáfrica
El seleccionado argentino realizó el habitual Captain Run en el "José Amalfitani". El desafío ante los Springboks está en marcha.
Durante los primeros minutos del entrenamiento, abierto a la prensa, el plantel conducido por Felipe Contepomi trabajó de manera distendida, aunque con la lógica concentración que demanda un compromiso de semejante magnitud.
Se pudieron observar ejercicios de movilidad y activación física y algunos trabajos de destrezas con pelota, pases y coordinación.
También hubo tiempo para que los pateadores ajustaran la puntería con envíos a los postes, mientras el resto del plantel continuaba con movimientos específicos de cara al encuentro. Tal es el caso de "Coco" Ruiz y Leonel Oviedo que "afinaron puntería" en el line out.
Con el último entrenamiento completo y todos los detalles ajustados, el seleccionado argentino ya quedó listo para afrontar un nuevo examen de máxima exigencia frente al actual bicampeón del mundo, en un duelo que marcará el inicio de una serie de enorme importancia en la temporada internacional.