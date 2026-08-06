Los Pumas confirmaron ya tienen confirmados los 23 para recibir a Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani.
“Entre experiencia y juventud”, el equipo de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica
El seleccionado argentino confirmó la formación para enfrentar este sábado a los Springboks en Vélez. Cuatro jugadores podrían tener su estreno absoluto con la camiseta albiceleste. El Litoral dirá presente y será testigo de un nuevo enfrentamiento ante los bicampeones del mundo.
El conjunto dirigido por Felipe Contepomi afrontará un desafío de máxima exigencia ante los Springboks, actuales bicampeones del mundo y conducidos por Rassie Erasmus, que llegan invictos a Buenos Aires tras imponerse en sus tres primeros compromisos del Nations Championship: 45-21 frente a Inglaterra, 42-28 ante Escocia y 43-0 sobre Gales.
Cuatro jugadores, cuatro nuevos Pumas
De los diez jugadores sin caps que integran el plantel, cuatro podrían tener su estreno absoluto este sábado.
Uno de ellos, estará desde el arranque: el pilar Francisco Moreno, formado en Universitario de Tucumán, será titular y se convertirá en el Puma número 909.
Por su parte, entre los relevos esperarán su oportunidad para el debut oficial Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia; Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y actualmente en Belgrano Athletic; y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar Martín Scelzo y jugador del Stade Français de Francia.
El equipo
Felipe Contepomi confirmó como titulares a Boris Wenger; Ignacio Ruiz y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Benjamín Grondona y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.
Entre los suplentes estarán Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.
Un historial ampliamente favorable para Sudáfrica
Argentina y Sudáfrica se enfrentaron en 40 oportunidades. Los Pumas registran cuatro victorias, empataron una vez y en 35 partidos se impusieron los Springboks.
El último triunfo argentino se produjo en 2024, en Santiago del Estero, cuando el equipo nacional se impuso por 29-28.
El encuentro de este sábado será el quinto entre ambos seleccionados en el estadio José Amalfitani.
Los antecedentes en Vélez fueron todas derrotas: 7-39 (2004), 23-34 (2005), 12-26 (2015) y 13-24 (2023), partido en el que Agustín Creevy alcanzó las 100 presencias con la camiseta de Los Pumas.
40 años después…
El compromiso también tendrá un valor simbólico: el sábado será el momento de recordar el primer partido de Los Pumas en Vélez.
Ocurrió el 31 de mayo de 1986, cuando el seleccionado argentino venció a Francia por 15-13 ante más de 40 mil personas, una cifra récord para un test match en la Argentina en aquel entonces.
Desde aquel estreno, el seleccionado argentino disputó 40 encuentros en el estadio de Liniers, con un saldo de 15 triunfos, un empate y 24 derrotas.