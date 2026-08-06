Rugby Internacional

“Entre experiencia y juventud”, el equipo de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

El seleccionado argentino confirmó la formación para enfrentar este sábado a los Springboks en Vélez. Cuatro jugadores podrían tener su estreno absoluto con la camiseta albiceleste. El Litoral dirá presente y será testigo de un nuevo enfrentamiento ante los bicampeones del mundo.