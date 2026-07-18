En una nueva fecha del Nations Championship, Los Pumas se enfrentaron a Inglaterra, justo después del increíble triunfo en el mundial de fútbol. El seleccionado argentino saltó a la cancha con una camiseta alusiva al choque con los británicos de 1986, que Maradona enalteció para todos los tiempos.
El esfuerzo “Puma” no fue suficiente: Inglaterra ganó en Santiago del Estero
El seleccionado argentino de rugby cayó de local ante los europeos por 31-24. En el segundo tiempo se pusieron a tiro en el marcador pero la visita reaccionó a tiempo.
Pese al esfuerzo y garra, el combinado albiceleste cayó ante su par europeo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El resultado final fue 31-24, con un dominio claro de la visita.
Argentina mostró reacción en el inicio del complemento pero los ingleses contestaron a tiempo, con una seguidilla de anotaciones que los catapultaron a la victoria.
La progresión del partido
Final del partido: Inglaterra venció a Los Pumas por 31-24
En un cierre emocionante y con polémica por el try anulado a Delguy, La Rosa se quedó con la victoria en Santiago del Estero. El seleccionado inglés superó a Argentina por 31-24 en la tercera fecha del Nations Championship.
Delguy apoya, pero el TMO cambia todo
La última acción del partido tuvo más de 20 fases y terminó con Bautista Delguy ingresando al in-goal. Sin embargo, la jugada fue revisada por el TMO: el hombro del argentino tomó contacto con la bandera y también se analizó un posible tackle alto previo.
Angus Gardner consideró inicialmente que era try, pero tras la revisión tecnológica decidió anular la conquista.
¡Try de Los Pumas!
En el último tramo del partido, Justo Piccardo aparece para apoyar un nuevo try argentino. La conversión de Albornoz deja a Los Pumas a solo siete puntos: Inglaterra 31-24 Argentina.
La Rosa aguanta la presión
Los Pumas tuvieron una nueva oportunidad para descontar, pero no pudieron aprovecharla. Tras una detención por la lesión de Bernard Janse van Rensburg, Argentina perdió la posesión luego del scrum y dejó escapar una clara posibilidad de apoyar.
Momento clave para Los Pumas
La amarilla para Emmanuel Iyogun deja a Inglaterra con 13 hombres y Argentina vuelve a jugar con dos jugadores más en cancha. El seleccionado argentino arrincona a La Rosa y necesita encontrar el try para mantener viva la esperanza.
Inglaterra vuelve a quedar con 13
Emmanuel Iyogun es sancionado con tarjeta amarilla por una infracción de offside. La Rosa pierde nuevamente un jugador y, en los minutos finales, el partido queda con Inglaterra jugando con 13 hombres frente a los 15 de Los Pumas.
Los Pumas, con ventaja numérica
Argentina tendrá unos minutos con superioridad en cancha. Luego de una extensa ofensiva de diez fases cerca del in-goal inglés, Henry Pollock recibió tarjeta amarilla. Además, Santiago Carreras volvió al terreno de juego, por lo que Los Pumas quedan con un jugador más. El seleccionado argentino tiene un penal a metros de los palos de Inglaterra.
Vuelve Oviedo y Los Pumas siguen con 14
Joaquín Oviedo cumple sus 10 minutos de sanción y regresa al campo de juego. Argentina recupera un jugador, aunque todavía continúa con un hombre menos: Santiago Carreras sigue afuera por su tarjeta amarilla.
Try para Inglaterra
Immanuel Feyi-Waboso aprovechó un espacio y desplegó toda su velocidad para superar a la defensa argentina y llegar al in-goal. La Rosa vuelve a golpear y pasa a ganar 31-17.
Inglaterra recupera la ventaja numérica
Alex Coles vuelve al campo tras cumplir su sanción y La Rosa vuelve a tener 15 jugadores. Los Pumas continúan con 13 hombres, ya que Joaquín Oviedo y Santiago Carreras permanecen fuera por sus tarjetas amarillas.
Otro golpe para Argentina
Santiago Carreras deja la cancha por 10 minutos tras una infracción en defensa. Los Pumas quedan con 13 jugadores ante una Inglaterra que tiene 14 en el campo.
Inglaterra recupera la ventaja
Marcus Smith encuentra el espacio sobre la banda derecha y llega al in-goal para marcar un nuevo try. Tras la conversión de Fin Smith, La Rosa pasa a ganar 26-17 ante Los Pumas.
Amarilla para Oviedo: Los Pumas quedan con 14
Joaquín Oviedo es sancionado con tarjeta amarilla luego de una entrada indebida. Argentina pierde temporalmente un jugador y pasa a disputar el partido con 14 hombres, mientras Inglaterra continúa con 13.
Los Pumas, a dos puntos de Inglaterra
Argentina arrincona a La Rosa con una larga serie de fases y Albornoz vuelve a ser protagonista al quebrar la defensa rival. Tras la revisión del TMO, el árbitro sanciona try penal y amonesta a Alex Coles. Inglaterra queda con 13 hombres y el público argentino empuja por la remontada.
Try penal para Los Pumas e Inglaterra queda con 13
Alex Coles interceptó de manera antirreglamentaria un pase de Tomás Albornoz cuando Argentina estaba cerca del in-goal. El árbitro sancionó la infracción con try penal y, además, dejó a La Rosa con dos jugadores menos por 10 minutos. Inglaterra se impone por 19-17.
Amarilla para Inglaterra
Jack van Poortvliet recibe tarjeta amarilla por realizar un knock on intencional. El medio scrum inglés deberá permanecer 10 minutos fuera del campo.
Contepomi mueve el banco
El entrenador argentino realiza cuatro modificaciones: dejan la cancha Vivas, Rapetti, Alemanno y Grondona, mientras que ingresan Wenger, Delgado, Elías y Matera.
¡Try para Los Pumas!
Tras una serie de pick and go cerca del in-goal, Mateo Carreras encontró el espacio para apoyar el primer try argentino. Tomás Albornoz acertó la conversión y redujo la diferencia: Inglaterra sigue arriba 19-10.
Comienza en el segundo tiempo
Ya se juega el complemento en Santiago del Estero. Los Pumas buscan revertir el 19-3 con el que Inglaterra se fue al descanso.
Se terminó el primer tiempo
Inglaterra se va al descanso con una ventaja de 19-3 sobre Los Pumas. La Rosa fue muy efectiva cada vez que pisó campo rival y capitalizó casi todas sus oportunidades, mientras que el conjunto argentino mostró entrega y generó algunas situaciones, pero le costó transformar ese dominio territorial en puntos.
Carreras regresa al campo
Cumplida la sanción de 10 minutos, Mateo Carreras vuelve al juego y Los Pumas recuperan la igualdad numérica con 15 jugadores.
Inglaterra vuelve a golpear
La Rosa aprovecha otra incursión en campo argentino y Ben Earl firma su segundo try de la tarde en Santiago del Estero. Fin Smith convierte y estira la diferencia: Inglaterra manda 19-3.
Albornoz evita otro golpe inglés
El apertura argentino aparece justo a tiempo y, con un manotazo salvador, impide un nuevo try de Inglaterra. La visita sigue mostrando una gran efectividad en ataque y utiliza el juego con el pie para ganar terreno.
Albornoz abre el marcador para Argentina
Tomás Albornoz acierta el penal y le da los primeros puntos a Los Pumas. Inglaterra mantiene la ventaja por 12-3.
Amarilla para Los Pumas
El árbitro Angus Gardner le muestra la tarjeta a Mateo Carreras después de una acción en ataque.
¡Segundo try para Inglaterra!
A los 23 minutos La Rosa vuelve a sacar provecho de una de sus llegadas. Feyi-Waboso rompe la defensa con una corrida a pura velocidad, deja varios rivales en el camino y la acción termina con Ben Earl apoyando en el in-goal. El envío a los palos es acertado, aunque el TMO revisa toda la jugada antes de convalidarla.
Carreras estuvo muy cerca
Los Pumas encuentran espacios de manera intermitente y Mateo Carreras aprovecha uno de ellos para romper la defensa inglesa. El wing deja varios rivales en el camino, pero en el último contacto pierde la pelota y la chance de apoyar se desvanece.
Argentina insiste, pero Inglaterra resiste
Los Pumas generan una buena oportunidad en terreno rival y buscan quebrar la defensa inglesa con el trabajo de sus delanteros. Sin embargo, La Rosa logra contener el avance y recuperar la iniciativa con un scrum a su favor. Los Pumas 0-6 Inglaterra.
Try de Inglaterra
En su primera llegada profunda, La Rosa apoya en el in-goal argentino y golpea de entrada. Tras la conquista, el árbitro llama al número seis inglés por un encontronazo con jugadores de Los Pumas. Freeman captura el kick en lo alto, rompe la defensa argentina y marca el primer try del partido. La conversión es fallida, pero Inglaterra se pone arriba 5-0.
¡Arrancó el partido!
Los Pumas ya se miden ante Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.
¡Los Pumas ya están la cancha!
Con "Jijiji" de Los Redondos de fondo y una camiseta en homenaje al seleccionado argentino del '86. Desarrollada junto a Le Coq Sportif, la camiseta fue concebida exclusivamente para este partido y simboliza el reconocimiento del rugby argentino a un equipo cuyo legado trascendió su disciplina para convertirse en parte de la memoria colectiva de nuestro país.
Así sonó el himno argentino en la voz de Peteco Carabajal
Silbidos en el recibimiento del público para Henry Pollock
El historial de Los Pumas vs. Inglaterra
En total, ambos seleccionados se enfrentaron en 31 oportunidades, con 24 victorias para el conjunto europeo, cinco para el seleccionado argentino y dos empates. El último triunfo de Los Pumas fue el 6 de noviembre de 2022, por 30-29 en Twickenham.
¡Los Pumas ya están en el estadio!
El plantel de Los Pumas ya se encuentra en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero para disputar su encuentro frente a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship.
Confirmada la formación de Inglaterra
Titulares: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.
Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.
Cómo ver Los Pumas vs. Inglaterra en vivo
El partido correspondiente iniciará a las 16.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.
Confirmada la formación del equipo argentino
Titulares. 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.
Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.