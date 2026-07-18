El esfuerzo “Puma” no fue suficiente: Inglaterra ganó en Santiago del Estero

A los 23 minutos La Rosa vuelve a sacar provecho de una de sus llegadas. Feyi-Waboso rompe la defensa con una corrida a pura velocidad, deja varios rivales en el camino y la acción termina con Ben Earl apoyando en el in-goal. El envío a los palos es acertado, aunque el TMO revisa toda la jugada antes de convalidarla.