Entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre próximos, Argentina XV jugará el Américas Rugby Championship, torneo continental que volverá a disputarse bajo la organización de Sudamérica Rugby, luego de su última edición en 2019.
Argentina XV: plantel confirmado con ocho jugadores de Capibaras
Además, Nicolás Vergallo será uno de los entrenadores asistentes. El equipo argentino jugará el sábado 15 de agosto ante Estados Unidos en el estadio donde juega Messi de local.
Dicho certamen reunirá en esta nueva edición, además del combinado argentino (donde casi el 90% de los jugadores disputaron el Súper Rugby Américas), contará con la participación de Chile XV, Paraguay y Uruguay XV.
El torneo se jugará en Chile y el formato será de todos contra todos dividido en tres jornadas dobles de partido.
Amistoso previo
Argentina XV estará comandado por el tucumano Álvaro Galindo quien tendrá como uno de sus colaboradores a Nicolás Vergallo (el otro será Galo Álvarez Quiñones), quien fuera también asistente de Nicolás Galatro en Capibaras.
Galindo confirmó un plantel de 28 jugadores para un amistoso de preparación que tendrá lugar el próximo 15 de agosto, desde las 20.30 (hora argentina), cuando enfrente a Estados Unidos en el “Inter Miami CF Stadium”, en Fort Lauderdale.
La gran novedad para la región Litoral, es que 8 de esos 28 jugadores fueron parte de Capibaras XV, lo cual ratifica el muy buen debut que tuvo la franquicia en esta temporada.
Está convocada la primera línea completa: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca. También entre los forwards fue llamado Felipe Villagrán.
Mientras que entre los backs figuran lka pareja de medios que conformaron Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani, además de Bautista Estelles y Franco Rossetto.
Plantel completo
1. Enzo Avaca (Tala RC); 2. Juan Pedro Bernasconi (La Plata RC); 3. Marcos Camerlinckx (Regatas Bella Vista); 4. Diego Correa (CAE); 5. Nicolás D’amorim (Hindú); 6. Agustín De Vertiz (Tala RC); 7. Ignacio Dogliani (Jockey de Rosario); 8. Joaquín Domínguez (Córdoba Athletic, actualmente en San José de Paraguay); 9. Tomás Elizalde (Tigres RC); 10. Bautista Estelles (Atlético del Rosario); 11. Galo Fernández (Uni de Córdoba); 12. Rodrigo Fernández Criado (Belgrano Athl.); 13. Juan Ignacio Greising Revol (La Tablada); 14. Felipe Ledesma (SIC).
15. Bautista Lescano (CAE); 16. Mateo Pasquini (Tucumán Rugby); 17. Facundo Pueyrredón (La Tablada); 18. Nicolás Revol Pitt (La Tablada); 19. Franco Rossetto (CAE); 20. Faustino Santarelli (Newman); 21. Agustín Sarelli (Marista RC); 22. Thiago Sbrocco (Uni de Tucumán); 23. Federico Serpa (Los Tordos); 24. Francisco Sluga (Buenos Aires); 25. Alejo Sugasti (Jockey de Rosario); 26. Martín Vaca (Jockey de Villa María); 27. Felipe Villagrán (CAE); 28. Nicolás Viola (Jockey de Córdoba).