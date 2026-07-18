Los Pumas cerraron su participación en la ventana internacional con una ajustada derrota frente a Inglaterra por 31-24 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Después de un primer tiempo adverso, el equipo dirigido por Felipe Contepomi protagonizó una notable reacción en el complemento, logró reducir una diferencia que había llegado a ser de 16 puntos y mantuvo la incertidumbre hasta la última acción del encuentro. Sin embargo, la eficacia inglesa en los momentos clave y una conquista anulada a Bautista Delguy en tiempo de descuento terminaron inclinando la balanza en favor de La Rosa.
Los Pumas reaccionaron aunque Inglaterra sostuvo la ventaja
El combinado nacional levantó un partido que parecía cuesta arriba y llegó con chances hasta la última jugada. Inglaterra volvió a mostrarse efectiva en los momentos decisivos y se llevó la victoria por 31-24 en Santiago del Estero.
De menos a más
Los dirigidos por Felipe Contepomi se fueron al descanso en desventaja por 19-3 frente a Inglaterra, en un primer tiempo en el que la visita mostró una enorme eficacia para capitalizar cada oportunidad que tuvo a su favor. En un encuentro disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el seleccionado inglés hizo sencillo lo complejo, golpeó en los momentos justos y construyó una diferencia importante a partir de su contundencia ofensiva y de los errores argentinos.
La Rosa abrió el marcador rápidamente por intermedio de Tommy Freeman, quien encontró espacios sobre la punta derecha para apoyar el primer try de la tarde. Aunque la conversión no prosperó, los europeos comenzaron a marcar territorio y se adelantaron 5-0.
Argentina intentó responder con posesión y actitud, pero le costó encontrar claridad en los metros finales. Cada infracción y cada imprecisión fueron aprovechadas por un rival que mostró una notable capacidad para transformar ocasiones en puntos. Así llegó la segunda conquista inglesa, cuando Immanuel Feyi-Waboso protagonizó una gran acción individual que quebró la defensa argentina y dejó servido el camino para el try de Ben Earl. Esta vez Fin Smith no falló con el pie y amplió la ventaja a 12-0.
Los dirigidos por Felipe Contepomi buscaron reaccionar y lograron descontar a través de un penal convertido por Tomás Albornoz. Sin embargo, el alivio fue momentáneo. Inglaterra mantuvo la presión, ganó la batalla territorial y volvió a castigar cerca del cierre de la etapa inicial.
A los 33 minutos, nuevamente Ben Earl encontró el camino al ingoal para apoyar su segunda conquista personal de la tarde. La posterior conversión de Fin Smith estiró la diferencia a 19-3, resultado con el que ambos equipos se retiraron a los vestuarios.
Más allá de algunos pasajes de equilibrio en el desarrollo, Inglaterra fue mucho más efectiva. Los Pumas pagaron caro sus propias infracciones y la falta de precisión en momentos clave, mientras que la visita aprovechó al máximo cada situación favorable para tomar una ventaja significativa rumbo al complemento.
A poco de dar el golpe
En el complemento, Los Pumas mostraron una versión mucho más agresiva y competitiva, elevando su nivel de juego y poniendo en aprietos a una Inglaterra que había dominado buena parte de la primera etapa. El seleccionado argentino reaccionó rápidamente y logró meterse nuevamente en partido gracias a una mejora en la obtención, una mayor dinámica con la pelota en las manos y una actitud decididamente ofensiva.
La primera señal de recuperación llegó apenas a los tres minutos del segundo tiempo. Tras varias fases cerca del ingoal rival y un eficaz trabajo de los forwards, Mateo Carreras encontró el espacio para lanzarse con potencia y apoyar el primer try argentino de la tarde. La conversión de Tomás Albornoz redujo la diferencia a 19-10 y encendió la ilusión de la remontada.
Con mayor confianza, Los Pumas comenzaron a ganar protagonismo y a jugar más tiempo en campo rival. Esa presión tuvo premio a los 15 minutos, cuando una acción iniciada por Albornoz derivó en una infracción inglesa cerca del ingoal. Tras la revisión correspondiente, el árbitro sancionó try penal por la indebida intervención de Alex Coles en posición adelantada. Con esa decisión, Argentina quedó a solo dos puntos y el marcador pasó a reflejar un ajustado 19-17.
Sin embargo, cuando el equipo de Felipe Contepomi parecía estar más cerca de dar vuelta la historia, Inglaterra volvió a mostrar la contundencia que lo caracterizó durante toda la jornada. A los 22 minutos, Marcus Smith encontró espacios por el sector derecho y apoyó una conquista que, sumada a la conversión de Fin Smith, estiró nuevamente la ventaja hasta el 26-17.
Los europeos volvieron a golpear siete minutos después. Immanuel Feyi-Waboso explotó toda su velocidad en una acción individual que dejó sin respuestas a la defensa argentina y apoyó un nuevo try para establecer el 31-17.
Pese al desgaste y al resultado adverso, Los Pumas no bajaron los brazos. A un minuto del cierre, Justo Piccardo apoyó una valiosa conquista que, tras la conversión de Albornoz, acercó a Argentina a siete puntos. Y todavía quedaría una emoción más. Ya en tiempo cumplido, una extensa jugada colectiva de más de veinte fases terminó con Bautista Delguy apoyando en el ingoal. Sin embargo, la revisión del TMO determinó que no había try, privando a Los Pumas de una última oportunidad para igualar el encuentro. Así, Inglaterra se quedó con la victoria por 31-24 en un partido que terminó dejando la sensación de que Argentina estuvo muy cerca de concretar una remontada memorable.