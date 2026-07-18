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Maximiliano Pullaro
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Nations Championship

A qué hora juega y cómo ver el partido de Los Pumas vs Inglaterra

El equipo argentino disputa este sábado su tercer partido del torneo. La coincidencia de un nuevo cruce entre ambos países.

Los Pumas buscarán el segundo triunfo argentino ante Inglaterra en la semana. Crédito: UARLos Pumas buscarán el segundo triunfo argentino ante Inglaterra en la semana. Crédito: UAR
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Los Pumas juegan este sábado por la tercera fecha del Nations Championship 2026, la edición inaugural de este torneo que reúne a las 12 mejores selecciones del planeta, con el particular cruce ante Inglaterra.

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Casualmente, a sólo días del histórico triunfo argentino ante el combinado inglés de fútbol por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026, vuelven a cruzarse ambas naciones.

Los Pumas buscarán el segundo triunfo argentino ante Inglaterra en la semana. Crédito: UARLos Pumas buscarán el segundo triunfo argentino ante Inglaterra en la semana. Crédito: UAR

Con otra historia y contexto detrás del partido, Argentina e Inglaterra tendrán, en esta ocasión con el rugby, un nuevo encuentro cargado de elementos extra deportivos.

Cuándo y dónde juega

El partido se disputa este sábado 18 de julio desde las 16:10 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Unión-Central Córdoba | Torneo Apertura Fecha 4 | Estadio Madre de Ciudades Santiago del Estero. Foto: Joaquín CamilettiEstadio Madre de Ciudades Santiago del Estero. Foto: Joaquín Camiletti

Cómo verlo

El encuentro será transmitido por la señal televisiva de ESPN y el stream de Disney+.

La formación de Argentina

  • 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.
  • Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

Cómo está la tabla

El Nations Championship se divide en dos zonas de seis equipos: Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. Argentina, por obvias cuestiones geográficas, se ubica tercera en la zona del Sur con 6 puntos.

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El líder es Sudáfrica con 10 puntos, por delante de los 10 de Nueva Zelanda por diferencia de gol. El cuarto es Japón con 4, el quinto Australia con 3 y el sexto Fiji sin unidades.

Los Pumas buscarán el segundo triunfo argentino ante Inglaterra en la semana. Crédito: UARLos Pumas buscarán el segundo triunfo argentino ante Inglaterra en la semana. Crédito: UAR

En el debut, Argentina cayó como local ante Escocia por 38–47 y luego encontró el triunfo ante Gales por 35–21. A pesar de estar divididos en zonas, disputan partidos contra todos los equipos como con el formato de conferencias de las competencias estadounidenses.

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