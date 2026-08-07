Hay partidos que otorgan puntos. Otros, prestigio. Y algunos, como el que este sábado jugarán Los Pumas frente a Sudáfrica en Vélez, pueden dar algo aún más valioso: certezas.
Se viene Sudáfrica: una prueba que Los Pumas deben aprovechar para seguir creciendo
El seleccionado argentino de rugby afrontará, ante el bicampeón del mundo, un compromiso de alto impacto. El futuro inmediato, exige seguir ampliando una base mucho más grande de jugadores de calidad internacional.
El resultado tendrá importancia, sí claro: siempre la tiene cuando enfrente aparece algunas de las potencias del rugby, mucho más cuando se trata de los actuales bicampeones del mundo. No obstante, sería un error analizar este partido solo desde los fríos números que arroje el marcador final.
La verdadera evaluación comenzará cuando termine el partido y Felipe Contepomi pueda hacer un balance respecto al rendimiento de los jugadores respecto al futuro.
Contexto antes que estadística
Por distintos motivos, Los Pumas afrontarán uno de los desafíos más complejos del año sin varios de sus habituales titulares o jugadores importantes como el capitán Montoya, Gallo, Alemanno, Molina, Kremer, Joaquín Oviedo, García, Albornoz, Chocobares, Mallía y Mateo Carreras, por citar algunos.
La actual convocatoria para afrontar, además del partido con Sudáfrica los test ante Australia (el 29 de agosto y el 5 de septiembre en Jujuy y Mendoza respectivamente), refleja un claro momento de transición.
Diez de los 34 convocados todavía no debutaron con la camiseta argentina (4 de esos 10, estarán entre los 23 y uno será titular). Ésta es una señal de que los seleccionadores apuestan al recambio, algo “obligados” por la coyuntura, aun sabiendo que es un proceso que puede tener costos caros, teniendo en cuenta la jerarquía de los rivales.
Sudáfrica, un equipo casi invencible
Dicho costo, esta vez, puede ser muy alto. Del otro lado estará una Sudáfrica que recupera a varias de sus figuras después de las primeras tres fechas del Nations Championship donde no tuvieron mayores inconvenientes: victorias 45-21 frente a Inglaterra, 42-28 ante Escocia y 43-0 sobre Gales
Los Springboks de Rassi Erasmus, no necesitan presentación: un poderío físico tremendo (juegue quien juegue), preciso en la obtención, paciente para desgastar al rival de turno y con un plantel "largo" que hoy muy pocos países pueden igualar.
Sudáfrica exigirá el máximo desde el primer minuto. Probablemente exponga errores y deje al descubierto aspectos por corregir.
La experiencia entre ambos planteles está muy marcada: mientras varios argentinos intentarán sumar sus primeros minutos en el máximo nivel internacional, los africanos tendrán en cancha jugadores acostumbrados a disputar finales del mundo y partidos decisivos.
Ese contraste no garantiza un resultado, porque está más que claro que Los Pumas son capaces de superar hasta los obstáculos más complejos, tal como lo hicieron en muchas oportunidades.
Así y todo, con los Springboks enfrente, se eleva el grado de dificultad del compromiso que se viene.
Una mirada más amplia
Por estas cuestiones que marcamos antes de cada uno de los seleccionados, es que el foco, para Los Pumas, no debe estar solo en ganar o perder. Será clave la competitividad que pueda mostrar este equipo.
Los objetivos ideales, serían que Los Pumas logren sostener su estructura, tanto defensiva como ofensiva; ser sólidos en las formaciones fijas, ante el mejor pack del mundo; mantener la disciplina (fundamental); y aprovechar cada situación que tengan para marcar puntos.
Contepomi sabe que los próximos meses serán determinantes. Australia aparece en el horizonte inmediato y luego llegará el tramo europeo del Nations Championship.
El Mundial de 2027 todavía parece lejano, pero en el alto rendimiento los procesos no esperan. Cada convocatoria comienza a definir quiénes llegarán y quiénes quedarán en el camino.
El sábado habrá un resultado y será importante, como siempre. Pero el verdadero balance será otro: si Argentina consigue salir de Vélez con más respuestas que dudas, habrá dado un paso mucho más significativo que una victoria en un test match.