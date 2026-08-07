Se viene Sudáfrica: una prueba que Los Pumas deben aprovechar para seguir creciendo

Felipe Contepomi, Head Coach de Los Pumas. Una función que tomó a fines de 2023, tras el Mundial de Francia, pero está en el grupo desde marzo de 2022, cuando el australiano Michael Cheika asumió el rol de entrenador principal (para suceder a Mario Ledesma) y lo eligió como uno de sus asistentes. Foto: Prensa UAR (Gaspafotos - Ramiro Vega).