El rugby argentino volverá a tener una cita grande este sábado. Los Pumas se presentarán ante su público mendocino para enfrentar nuevamente a Australia, en el segundo capítulo de la serie que comenzó la semana pasada en Jujuy. El partido, que pondrá en juego la Copa Visa Galicia, comenzará a las 18 y tendrá como escenario al tradicional Estadio Malvinas Argentinas.
Los Pumas van por la revancha ante Australia y se despiden del país
Tras la derrota sufrida el último sábado en Jujuy, Los Pumas tendrán este sábado la oportunidad de cerrar su paso por Argentina con una revancha ante Australia. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será, además, la última presentación del seleccionado nacional en nuestro país durante esta temporada.
Pero más allá de la revancha deportiva, el encuentro tendrá un condimento especial: será el último partido de Los Pumas en suelo argentino durante 2026. Después de esta presentación, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi tendrá un período de descanso y volverá a reunirse en noviembre, con la mira puesta en la definición del flamante Nations Championship.
Por eso, la cita en Mendoza aparece como una oportunidad especial para despedir al equipo nacional de su público antes de afrontar el tramo final de la temporada internacional.
Revertir el panorama
El duelo del sábado será el quinto enfrentamiento entre Los Pumas y Australia en Mendoza. Hasta el momento, el seleccionado argentino consiguió una sola victoria en tierras mendocinas frente a los Wallabies.
El primer antecedente se remonta al 4 de octubre de 2014, cuando Los Pumas se impusieron 21-17. Luego llegaron tres derrotas: 34-9 en 2015, 37-20 en 2017 y 41-26 en 2022.
El último antecedente, precisamente, dejó a Australia con una victoria en Jujuy, por lo que el conjunto argentino buscará cambiar la historia y cerrar su calendario como local con una actuación positiva.
Cuatro cambios
De cara a la revancha, Felipe Contepomi introdujo cuatro modificaciones respecto del equipo que comenzó el partido de la semana pasada. Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger ingresarán como titulares, mientras que Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli dejarán su lugar.
Además, Guido Petti pasará a desempeñarse como ala y Santiago Carreras ocupará el puesto de fullback.
El capitán será nuevamente Pablo Matera, mientras que Guido Petti y Santiago Carreras asumirán también roles de liderazgo como vicecapitanes.
Entre los jugadores que estarán en el banco aparecen dos nombres que podrían tener su esperado debut con la camiseta de Los Pumas: el mendocino Facundo Cardozo y el cordobés Mateo Soler.
Cardozo, formado en Teqüe y actualmente en Universitario de Tucumán, fue campeón con Dogos XV en 2024 y también integró Argentina XV. Soler, formado en Tala Rugby Club y jugador de Dogos XV, fue elegido MVP de la franquicia en 2026 y también tuvo recorrido en Los Pumitas.
Todo está listo en Mendoza. Este sábado, Los Pumas volverán a salir a la cancha ante Australia con una revancha por delante y una despedida muy particular: será la última vez en la temporada que el seleccionado argentino juegue frente a su gente en casa.
Formaciones
ARGENTINA: 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.
Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.
AUSTRALIA: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright
Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry