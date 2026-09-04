Rugby

Los Pumas van por la revancha ante Australia y se despiden del país

Tras la derrota sufrida el último sábado en Jujuy, Los Pumas tendrán este sábado la oportunidad de cerrar su paso por Argentina con una revancha ante Australia. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será, además, la última presentación del seleccionado nacional en nuestro país durante esta temporada.