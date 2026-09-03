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Atlético Tostado agiganta su historia, es finalista de la Copa Santa Fe

El club tostadense venció en definición por penales a 9 de Julio de Rafaela y se convirtió en finalista de la Copa Santa Fe, edición 2026.

El Verde festejó el pase tras una dramática definición por penales. Fotos: Copa Santa Fe.El Verde festejó el pase tras una dramática definición por penales. Fotos: Copa Santa Fe.
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El encuentro terminó igualado 2 a 2 y fue en los penales donde “el verde” dio un paso más en esta competencia y agigantó su joven historia.

El estadio de la Villa Recreativa volvió a ser escenario de una gesta deportiva histórica para el fútbol norteño, en particular del departamento 9 de Julio. Con un marco regular de público, este miércoles por la noche se vivió una nueva jornada inolvidable.

Apenas iban 16 minutos y luego de una gran jugada de Velozo de la izquierda al centro por la línea final, logró encontrar a Leandro Ojeda (9) para que marque la apertura del marcador.

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Todo el partido de trámite muy parejo, jugado intensamente en cada rincón del campo de juego. Alguna chance de empate logró gestar “el 9” pero le faltó profundidad.

Sabiendo que debía arriesgar todo lo que tenía, en el segundo tiempo el club rafaelino se fue con todo al ataque. Empezó a poner en evidencia el gran estado físico de sus jugadores y el esfuerzo rápidamente dio sus frutos. A los 12 minutos del complemento una jugada rápida, un giro de Facundo Díaz (8) hizo que claramente lo enganchara Gonzalo Algarbe cometiéndole penal. Se encargó David Ramirez (16) de decretar la igualdad.

Atlético Tostado avanzó en una noche histórica ante 9 de Julio.Atlético Tostado avanzó en una noche histórica ante 9 de Julio. Fotos: Copa Santa Fe.

Sin perder intensidad pero con un 9 de Julio más rápido el partido siguió siendo muy atractivo. Fue en un tiro de esquina y en un intento de despeje que un hombre rafaelino la tocó con la mano y penal claro para Atlético de Tostado y fue nuevamente “el chacalOjeda el que puso nuevamente en ventaja al verde sobre el minuto 26.

Uno minutos más tarde (a los 30) y jugado el todo por el todo, 9 de Julio logró la igualdad luego de un error en la defensa y Joaquín Salvucci no perdonó marcando el empate.

9 de Julio luchó hasta el final y llevó la definición a los penales.9 de Julio luchó hasta el final y llevó la definición a los penales. Fotos: Copa Santa Fe.

Definición desde los doce pasos

Así fueron a los penales y fue primero un disparo por sobre el travesaño y luego una gran contención del arquero tostadense “Nacho” Benegas para ganar la serie de los y agigantar la historia del Club Atlético Tostado.

Atlético Tostado igualó 2-2 y se impuso en los penales.Atlético Tostado igualó 2-2 y se impuso en los penales. Fotos: Copa Santa Fe.

Noche única, noche inolvidable, noche histórica.

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