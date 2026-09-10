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Maximiliano Pullaro
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Se juega la penúltima fecha de la fase clasificatoria de la Copa Santa Fe

Entre este jueves y el viernes se disputarán los partidos correspondientes a la octava jornada de la zona que componen los representantes de la Unión Santafesina. El puntero CRAI recibe a Brown en el predio de la Autopista, mientras que el escolta Uni hará lo propio con CRAI de Rafaela.

CRAI defiende la punta este viernes en casa. Foto: Prensa Copa Santa Fe.CRAI defiende la punta este viernes en casa. Foto: Prensa Copa Santa Fe.
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Como consecuencia del inicio de los Juegos Suramericanos previsto para el próximo sábado en la ciudad de Rosario, la organización de la Copa Santa Fe de rugby resolvió adelantar la disputa de la octava fecha de la zona campeonato en el grupo que conforman los elencos de la Unión Santafesina.

Se trata de la octava y penúltima jornada que se completará entre la noche de este jueves 10 y el viernes 11 de septiembre.

Brown viene de ganarle a Santa Fe y va por CRAI. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Brown viene de ganarle a Santa Fe y va por CRAI. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

Finalizada la acción, quedará pendiente la fecha final, la cual se disputará en el mes de octubre, una vez terminados los Juegos Odesur que se realizarán en nuestra provincia. Vale recordar que en la zona Rosario, Duendes y Universitario jugarán la gran final.

Posteriormente, los vencedores de cada grupo se medirán por el título de campeón absoluto del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.

Mirá tambiénCopa Santa Fe: CRAI derrotó a La Salle y es único líder al término de la 7° fecha

2 partidos esta noche, 2 mañana .

Respecto de la programación a desarrollarse en el marco de la octava fecha de la Copa Santa Fe, la acción se pone en marcha este jueves desde las 20.30 en la ciudad de Sauce Viejo, donde Santa Fe rugby será local de Cha Roga de Santo Tomé con Mateo Ciaccio como encargado de impartir justicia.

Media hora más tarde, en la ciudad de Esperanza, Alma Juniors será anfitrión de La Salle con el control de Nicolás Barraza.

CRAR y Alma Juniors, animadores de la Copa Santa Fe. Foto: Prensa Copa Santa Fe.CRAR y Alma Juniors, animadores de la Copa Santa Fe. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

La penúltima jornada de la zona que comparten los equipos de la USR se completará el viernes desde las 21 y con dos cotejos en simultáneo.

A la vera de la autopista el puntero CRAI espera por Brown de San Vicente (Exequiel Adrover será el árbitro), mientras que en Las Delicias el escolta, Universitario, tendrá un exigente compromiso frente al CRAR de Rafaela con Alfredo Fun controlando las acciones.

Vale señalar que en esta fecha 8 es Querandí el equipo que queda libre, y que los planteles de reserva jugarán sus partidos como preliminares. En la tarde del sábado está programado un duelo correspondiente a la Zona Desarrollo, con el Coronda Rugby recibiendo a San Carlos con el arbitraje de Leonardo Del Río.

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Las posiciones

Disputadas 7 fechas del certamen, las posiciones en Primera División quedaron de la siguiente manera: CRAI 26, Universitario 24, CRAR y Alma Juniors 22, Brown 20, Santa Fe RC y La Salle 14, Cha Roga 6, Querandí. En el divisional de reserva, las posiciones se encuentran de este modo: CRAI 29, SFRC 24, CRAR 22, Universitario 20, Alma 16, Cha Roga 15, La Salle 13, Brown 5 y Querandí 2

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