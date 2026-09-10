Rugby

Se juega la penúltima fecha de la fase clasificatoria de la Copa Santa Fe

Entre este jueves y el viernes se disputarán los partidos correspondientes a la octava jornada de la zona que componen los representantes de la Unión Santafesina. El puntero CRAI recibe a Brown en el predio de la Autopista, mientras que el escolta Uni hará lo propio con CRAI de Rafaela.