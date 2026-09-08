Se disputó la fecha 2

Copa Santa Fe: el ciclismo de pista y otra jornada en Esperanza

El fin de semana se disputó la segunda de las cuatro jornadas del ciclismo de pista que debuta en la Copa Santa Fe. Lo que viene: el 27 de septiembre en Rosario y el gran cierre en octubre en Rafaela, en el nuevo velódromo suramericano.