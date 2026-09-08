Como se sabe, esta edición 2026 marca el debut de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista, que se desarrolla en cuatro jornadas distribuidas en diferentes ciudades de la provincia. El calendario comenzó en Reconquista, continuó este 6 de septiembre en Esperanza, tendrá su tercera fecha el 27 de septiembre en Rosario y concluirá el 25 de octubre en Rafaela.
Copa Santa Fe: el ciclismo de pista y otra jornada en Esperanza
El fin de semana se disputó la segunda de las cuatro jornadas del ciclismo de pista que debuta en la Copa Santa Fe. Lo que viene: el 27 de septiembre en Rosario y el gran cierre en octubre en Rafaela, en el nuevo velódromo suramericano.
De esta primera edición de ciclismo de pista en la Copa Santa Fe participan las categorías Élite-Junior masculina y Élite-Junior femenina. Las competencias de los Masters no forman parte de la competencia provincial pero le agregan su colorido a cada jornada
A lo largo de las cuatro fechas, las y los ciclistas acumularán puntos para definir a los primeros campeones y campeonas de la historia de esta nueva competencia provincial.
Vamos a los resultados de este fin de semana en Esperanza. En categorías Juniors, Sub 23 y Élite el ganador fue Federico Dalmazo de Rafaela con 26 puntos, seguido por Tadeo Quesada de Rafaela con 13 puntos. Luego se ubicaron Cristian Pernuzi de Rafaela (10 puntos), José Leandri de Rafaela (8 puntos) y Thiago Ramos de Reconquista con 3 puntos, además de Thiago Gonza de Reconquista con 1 punto.
En Damas Juniors Élite la ganadora fue Martina Aquino, de la ciudad de Reconquista, con 26 puntos. En la Categoría Élite 2 (Máster A-B), el ganador fue Jorge Martínez de Rosario con 26 unidades; mientras que en Categoría Máster C-D el ganador fue el rosarino Adrián Otivero con 26 puntos.